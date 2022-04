Madre de menor ultrajada en Chiclayo: “No me dejen sola, piensen en los niños”

Tras darse a conocer que el Ministerio de Justicia confirmó el traslado de Juan Enríquez García, violador confeso de una menor de 3 años, desde el penal de Chiclayo al reclusorio de máxima seguridad de Challapalca, la madre de la niña pidió a la población continuar con las marchas para que este execrable suceso no quede impune.

Como se conoce, el desplazamiento del agresor se concretó minutos antes de la medianoche del lunes 18 bajo estrictas medidas de seguridad. Sin embargo, el abogado de la niña y su familia, Juan Díaz Calderón, aseguró que dicha disposición podría entorpecer la labor de la Fiscalía, sobre todo, cuando se requiera la presencia del imputado en la reconstrucción de los hechos.

“Esto no puede quedar así, sigan pidiendo justicia por los niños para que sus casos no queden impunes”, manifestó la progenitora. Asimismo, pidió el apoyo que le prometieron las autoridades. “Sr. presidente, usted dijo que me iba a apoyar junto con los otros ministerios. No me dejen sola, piensen en los niños. No sé qué es lo que está pasando, es un hombre que no tiene piedad”, expresó a este diario.

También, indicó que la pequeña se encuentra estable y en proceso de recuperación. Además, agradeció a quienes están pendientes de la víctima. “Gracias a todos por sus detalles hacia mi pequeña, desde una llamada hasta presentes que le puedan devolver la sonrisa. Pido al pueblo que esto no quede impune”, finalizó.