Independencia: joven roba a hombre que le dio cobijo y trabajo

Nestor Ipanaqué brindó ayuda económica, techo, cama, comida y trabajo en su taller de cerrajería a un joven, al que solo lo conoce como Alfredo, sin imaginar que siete meses después este le terminaría robando.

En las cámaras de seguridad del distrito de Independencia, se puede ver el momento en que el delincuente huye del lugar con una maleta rosada de ruedas que contenía herramientas costosas como máquinas modernas de soldadura, taladros, pistola de pintar, que bordean los 1.500 soles.

“Estuvo siete meses viviendo aquí en mi casa. Le di mi llave para que viva aquí, un día me doy con la sorpresa que no encuentro mis cosas. Soy una persona que me gusta confiar, nunca le pedí documentos porque me lo recomendaron. Se hacía llamar Alfredo. Nunca pensé que me haría eso”, contó a Panamericana el afectado.

Nestor conoció al joven por medio de su sobrino, ya que este había trabajado con él tres veces antes. Durante dicho tiempo, nunca sospechó de alguna mala actitud; sin embargo, luego de lo sucedido, hizo sus indagaciones y se enteró que Alfredo también había robado otro taller.

“Un día me voy al departamento y me doy con la sorpresa que no encuentro nada. Ni su ropa ni nada, inclusive yo le había hecho un gimnasio porque él se dedicaba a eso”, comenta Ipanaqué.

Asimismo, el afectado comenta que la falta de estas herramientas no le permitirá terminar trabajos pendientes que tenía.