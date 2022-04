El retiro de mascarilla debería empezar en regiones con más vacunados, según Colegio Médico

Tras el anuncio del posible retiro de las mascarillas en espacios abiertos por el descenso de la tercera ola de la COVID-19, el Colegio Médico del Perú (CMP) señaló que se debería empezar con un plan piloto y en forma gradual en las regiones que registren más del 80% de vacunados.

“En los sitios abiertos, donde se cumple el 80% de vacunación, es recomendable que sea en forma gradual, pero con un control un poco más estricto. Lo que nosotros hemos planteado es que se haga un piloto, para que no tengamos problemas”, dijo a RPP Noticias.

El doctor Raúl Urquizo, decano del CMP, sostuvo que los departamentos de Lima Metropolitana, Lima Provincias, Áncash, Callao e Ica cumplen con este requerimiento. Por otro lado, las regiones Puno, Madre de Dios y Ucayali, no llegan ni al 65% de inmunizados.

Cabe precisar que el director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública (CDC), César Munayco, anunció que esta semana otorgarán alcances sobre el tema.

“Es importante que las medidas que se tomen sean de acuerdo al escenario. Actualmente, los indicadores son muy bajos, las medidas pueden cambiar porque están en función del escenario epidemiológico... Independientemente de que se use o no mascarilla en espacios abiertos es necesario que la población entienda que no hemos terminado la pandemia”, apuntó.

Sin embargo, advirtió que esta situación podría cambiar si es que no se cierra la brecha de rezagados, sobre todo en las 11 regiones que aún no alcanzan el 40% de la población con tres dosis.