Coronavirus en Perú: regreso a clases no trajo subida de casos y ven aforo del 100%

A más de un mes de haberse iniciado las clases presenciales a nivel nacional, no se ha registrado un incremento de los casos positivos de Covid-19, según el director ejecutivo de vigilancia en Salud Pública del (CDC), César Munayco.

Según el funcionario, a la fecha se han notificado solo 12 escolares infectados en todo el país, una cifra que equivale a dos casos por cada millón de alumnos. “Hemos tenido casos aislados en algunos colegios. Actualmente, tenemos de tres a cuatro casos a la semana”, comentó. Precisó que si bien el retorno a la presencialidad es seguro, este podría aumentar cuando el 100% de los niños reciban ambas dosis de la vacuna contra el coronavirus y sus variantes.

Aforo al 100%

Considerando este panorama, el Ministerio de Educación ya está evaluando permitir el 100% del aforo en los colegios. “Esta semana deben tomarse determinaciones”, dijo el titular del sector, Rosendo Serna, y agregó que para aplicar esta medida se está elaborando un protocolo que evite los contagios. Este consiste en que los escolares se retiren de las aulas cada dos horas de clase y así estos lugares puedan ser ventilados.

Sin embargo, para Lucio Castro, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), esta medida aún no es viable considerando la inadecuada infraestructura de los colegios, los cuales presentan fisuras, poca ventilación y la falta de servicios básicos.

Asimismo, recordó la poca tasa de vacunación en menores de 5 a 11 años. Cabe mencionar que este grupo etario muestra un avance de 42,7%, pese a tener cerca de tres meses desde que se inició este proceso. “Esta decisión dependerá de la realidad de cada centro educativo, ya que la mayoría de los colegios están en semipresencialidad”, comentó a La República.

Ven retiro de mascarilla en lugares abiertos

En tanto, el Ministerio de Salud (Minsa) estaría sacando, esta semana, una propuesta sobre el retiro de las mascarillas en lugares abiertos. De acuerdo con César Munayco, la decisión deberá estar ligada al incremento de la cobertura en la vacunación contra la COVID-19.

En tanto, todos los indicadores epidemiológicos continúan en descenso en las últimas semanas. Según explicó, “estos niveles están muy por debajo de lo observado durante la primera o segunda ola”.

Sin embargo, advirtió que esta situación podría cambiar si es que no se cierra la brecha de rezagados, sobre todo en las 11 regiones que aún no alcanzan el 40% de la población con tres dosis. “La pandemia aún no ha acabado”, señaló.

Sobre la subvariente BA.2, comentó que en este momento el país reporta un 5% de casos.

Vacunan a más de 300.000 niños en Semana Santa

Durante el feriado largo, más de 300.000 menores fueron inmunizados a nivel nacional.

De acuerdo con la directora ejecutiva de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), María Martínez, se ha logrado acortar la brecha en este grupo etario que hasta la semana pasada era de casi un millón de menores.

“Hoy tenemos (una brecha) de aproximadamente 700.000 niños ”, comentó.

Actualmente, el Minsa viene inmunizando con tercera dosis a mayores de 12 años. A fin de acelerar este proceso, las brigadas de salud del Seguro Social de Salud (Essalud) apoyarán con la inoculación del fármaco del 18 al 24 de abril en terminales terrestres de Lima metropolitana.”

La decisión del aumento al 100% de aforo en las aulas dependerá de la realidad de cada colegio”, dice el Sutep.