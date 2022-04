Colectivos piden sanción ejemplar para conductores de “Hablando Huevadas” por burlas

Una nueva ola de críticas recae una vez más sobre los conductores del programa “Hablando Huevadas”, Ricardo Mendoza y Jorge Luna, luego de que emitieran burlas contra la actual selección de futsal para personas con síndrome de Down.

La vocera del colectivo Down Perú, Giseli Alvarado, lamentó estas frases discriminatorias contra este grupo. “A nosotros nos ha costado mucho trabajo poder visibilizar el deporte de nuestros jóvenes con síndrome de Down orientado a la alta competencia. Me hubiera gustado que se informen más al respecto y se haga un comentario positivo”, indicó en Panamericana.

Asimismo, invocó a que se les aplique una sanción ejemplar para que no continúen con este tipo de burlas.

“Usan personajes de diferentes condiciones y naturalizan este proceso, hasta hay personas que los defienden, lo cual es doblemente indignante”, agregó.

Comunicado de Colectivo de Down Perú.

En tanto, la Sociedad Peruana de Síndrome de Down también rechazó estos comentarios y pidió fomentar “las muestras de respeto e inclusión hacia todas las personas”.

Comunicado de Sociedad Peruana de Síndrome de Down.

Discriminación en show

El último 18 de abril, se difundió un extracto del show donde se hace alusión a los jugadores de la selección. “No sé quiénes son sus estrellas, no sé quiénes son los diferentes”, afirmó Jorge Luna, lo que provocó risas en los presentes.

Acto seguido, su compañero también añadió un comentario discriminatorio al ver que el público no entendía el chiste. “Es porque llegó con retraso”, en alusión a un estigma que se tiene sobre dicha población.

Antecedentes

Esta no es la primera vez que ambos conductores realizan este tipo de comentarios, ya que anteriormente Ricardo Mendoza se burló en otro espacio sobre un caso de agresión sexual hacia una menor.