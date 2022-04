Centro Cívico: clienta que olvidó tarjeta en H&M denuncia que trabajadora hizo compras con ella

Una presunta trabajadora de la tienda H&M del Centro Cívico habría usado la tarjeta que olvidó una cliente en la caja para comprar vía online un par de zapatillas valorizadas en más de S/ 300.

Mirtha Preciado afirmó a La República que se acercó el último viernes al centro comercial y, luego de pagar en caja, se retiró del lugar. Aproximadamente 10 minutos después, regresó al percatarse que le faltaba su tarjeta de débito. Tras unos días notó que habían hecho una compra a nombre de Ana Bellen Villanueva Perez de 33 años.

“Me acerqué, hice la compra, pagué con mi tarjeta, se lo di a la cajera. Me di cuenta de que no tenía la tarjeta y regresé. Me hicieron firmar un cuaderno de objetos perdidos. Tres días después veo que habían hecho una compra por S/ 320″, contó la denunciante.

Preciado afirma que luego de una investigación logró obtener el nombre de Ana Bellen Villanueva Pérez, con el cual se había efectuado la compra.

La denunciante fue a la tienda para hablar con el gerente, con insistencia logró que la atendieran y le mencionaron que el lunes 18 le darían respuesta a su caso. “El gerente me dijo que me iba a dar una respuesta hasta las 11 a. m. del lunes, pero hasta el momento no tengo nada y la chica sigue trabajando ahí. Siento que la quieren proteger porque el gerente no quería que mencione el nombre de la implicada”, relató.

En los audios se escucha al gerente de nombre Diego afirmar que “son procesos internos y se debe iniciar una investigación”. Y se compromete a comunicarse con la denunciante personalmente.

Hasta el cierre de esta nota, la empresa no se ha vuelto a comunicar con ella. Mirtha Preciado solo espera que le devuelvan su dinero y retiren a la trabajadora de la tienda. La República trató de contactarse con la empresa denunciada sin tener respuesta para el descargo correspondiente.