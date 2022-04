Ate: joven denunció que sujeto lo dopó y robó varios equipos de su casa

Grindr es una de las aplicaciones de citas a la que más recurren los jóvenes; sin embargo, en estos últimos meses, se ha reportado que algunos delincuentes también están dentro de este espacio. Así lo confirmó un ciudadano llamado Cristian, quien cayó a manos de un criminal.

Según un reporte de Panamericana, la víctima contactó a la persona mediante el aplicativo y quedaron en verse dentro de su vivienda.

“Yo contacté a una persona. Un hombre de entre 45 y 50 años que se hacía llamar Diego Alonso. Me mandó la foto de su rostro y así me dio más confianza. Primero le dije que vivía solo, luego le dije que vivía con mi madre, pero que no estaba ahora y llegaba a las 6″, mencionó.

Con ello, el sujeto acudió a la cita a las 4.00 p. m. y empezaron a beber cerveza. “Yo fui al baño. Al regresar ya tenía las latas abiertas. Luego, fuimos a la habitación a seguir tomando y creo ahí cuando fui al baño, le metió estupefacientes. Yo me quedé dormido”, acotó.

El hombre aprovechó para llevarse aparatos tecnológicos como una laptop, un televisor, una play station 4, entre otros. Así también, el hombre dopó a la mamá de la víctima y habría abusado de ella.

El joven indicó que eso aún esta en materia de investigación y se están realizando las pruebas correspondientes. La Comisaría de Salamanca ya recibió la denuncia por el delito contra el patrimonio. En tanto, la víctima pidió que los usuarios de Grindr tengan cuidado.

“Hay quienes usan la aplicación para robar y dopar a las personas. No quiero que les pase lo mismo que a mí”, advirtió.