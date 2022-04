Trujillo: grifos no bajarán precio de gasolina hasta terminar stock comprado a alto costo

Con información de Yolanda Goicochea/URPI-La República

El coordinador nacional de la Macrorregión Norte de la Unión Gremial de Transportistas, Ronald Grados Rebaza, declaró este lunes 18 de abril, en Trujillo, a La República que los grifos no bajan los precios de los combustibles argumentando que el stock que tienen lo compraron a alto costo. Además, no descartan un paro si las mesas de diálogo no solucionan varias de sus demandas como en el rubro de los colectivos.

“Las empresas gasolineras manifiestan que han comprado un stock a un precio elevado y, por lo tanto, una vez que terminen ese stock, cuando hagan una nueva compra a menor precio, recién estarán reduciendo sus costos. Eso es irreal por cuanto la tancada que ellos adquieren la acaban en tres días”, explicó Grados.

Ronald Grados indicó que han dado una tregua de 15 días al gobierno. Foto: Y. Goicochea

El dirigente señaló que desde el día 4 y 5 de abril se llegó a un acuerdo con el Ejecutivo para suspender las medidas de lucha e iniciar una mesa de diálogo en el lapso de 15 días. “Lamentablemente, el gobierno y el Ministerio de Transportes no encuentran los técnicos para asumir esta tratativa con los transportistas. Este miércoles o el viernes deben instalarse ya las comisiones correspondientes para a partir del lunes 25 iniciar los diálogos y solucionar nuestras demandas”, aseveró.

Grados Rebaza detalló que en estas mesas va a haber participación de transportistas de diversas regiones, y por parte del Ministerio de Transportes estarán especialistas en licencias de conducir, en normatividad de tránsito, de transporte, que son puntos en conflicto.

“Estamos buscando seguridad jurídica para que determinados vehículos puedan accionar en el ámbito del servicio colectivo. Teniendo en cuenta la voluntad de diálogo, se le ha dado 15 días al gobierno, a partir de este viernes, para iniciar las mesas de diálogo, de no llegar a ningún acuerdo se hará una medida de fuerza”, advirtió.