Susel Paredes: “El lugar más inseguro para un niño es su espacio familiar”

El caso de la niña secuestrada y violentada sexualmente por Juan Antonio Enríquez García, en Chiclayo, ha conmovido y abierto nuevamente el debate de pena de muerte para violadores de menores de edad. En “La entrevista”, Paola Ugaz conversó con la congresista del Partido Morado Susel Paredes, quien explicó por qué esta medida sería contraproducente.

- Antes de legisladora, usted es abogada. ¿Qué causas están detrás de los abusos a menores de edad en el Perú?

Para empezar, cuando hablamos de violaciones a menores de edad hay que retirar la idea de que esto satisface un deseo sexual. La violación satisface la lívido del violador. Para nosotras las abogadas y feministas, la violación es un acto de poder sobre la persona.

En el caso de menores de edad, el poder se multiplica por razones de dependencia afectiva: puede ser tu papá, el profesor, entrenador, el sacerdote, el padrino. Tenemos que darle seguridad a nuestros niños y niñas para que nunca estén a merced de la capacidad de poder que tienen estas personas sobre la niñez en el Perú.

- Entonces, ¿qué se tiene que hacer?

Lo primero es identificar la razón que es el poder sobre la víctima. En segundo lugar, canales de atención para que las víctimas puedan avisar a alguien y que no necesariamente sea su mamá porque, lamentablemente, hay madres encubridoras de padres violadores.

Tenemos que dar entornos seguros a los niños más allá del espacio del hogar, familiar porque los violadores están en la casa. El lugar más inseguro para una niña, para un niño es su espacio familiar.

Vamos a hacer un evento, donde recordaremos todas estas recomendaciones que no han sido tomadas en cuenta del informe del excongresista Alberto Belaunde. Vamos a despertar de este sueño maligno.

- ¿Cuán importante es que los niños sepan de educación sexual en el colegio?

Mientras más vulnerables, más proclives a la violación. La campaña a la introducción de “Yo sé cuidar mi cuerpo” fue extraordinaria. Hay varias que han funcionado, como la del cólera en el año 91, porque la gente empezó a lavarse las manos constantemente.

La educación sexual integral lejos de pervertir lo que hace es defender a la niñez de estos problemas. Si en el libro tu encuentras que es incorrecto lo que tu papá te está haciendo o tu primo o hermano, es una tabla de salvación ante la soledad de las víctimas de violación. Es muy importante la educación sexual integral para protegernos de los abusos sexuales.

- ¿Qué se puede hacer desde el Congreso?

Debemos normar o revisar las normas para que la niñez esté protegida. No solo debemos garantizar los espacios físicos como un templo, un salón de clases, la cancha de futbol, de vóley, los consultorios. Tenemos que protegerlos de cualquier espacio.

- ¿Es una solución la pena de muerte?

Estoy en contra por tres razones. Primero, no es disuasiva porque, en los países que existe, no se han reducido los delitos. En segundo lugar, hace más peligroso al delincuente porque si este sabe que la condena es la pena de muerte, elimina a cualquier testigo, incluida la víctima.

La tercera opinión que tengo es que no hay manera de reparar el error judicial, es decir, si condenas a pena de muerte y después por un análisis encuentras que no era el violador no puedes reparar el error judicial porque ya está muerto.

- ¿Cuál sería la solución?

Levantar toda prescripción. Hay un principio en derecho penal que es la retroactividad de la ley penal; es decir solo se aplica la ley a partir del día en que se publica. Solo para delitos de violación sexual de menores de 14 años se debe levantar la retroactividad penal.

