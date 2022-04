Surco: perrito se lanza sobre delincuente y evita que le roben a su dueña

Un delincuente arrinconó y amenazó a una joven con el objetivo de quitarle sus pertenencias en Surco. El hampón tenía todo a su favor para llevarse los objetos de valor; sin embargo, no contó con la intervención del perrito de la víctima, quien, ante el suceso, lo mordió.

El malhechor, que estaba con ropa negra y una gorra para evitar ser reconocido, siguió forcejeando con la agraviada pese a la mordedura del can. Todo esto quedó registrado en las cámaras de seguridad del distrito.

Tras varios minutos de insistencia, el sujeto se rindió y huyó de la urbanización Precursores con rumbo desconocido. Ante esto, la fémina se acercó a la caseta del Serenazgo a pedir ayuda, pero ya no había rastros del hampón.

“El delincuente me arrinconó y luego de eso mi perro saltó encima. Mi celular estaba bien metido en mi pantalón. (…) Yo siempre transito por acá y no es la primera vez que me han querido robar”, lamentó la víctima ante “Panamericana noticias”.

Los vecinos de la jurisdicción, una vez que se enteraron del asalto que ocurrió el último sábado a las 8.00 p. m., denunciaron que esta no es la primera vez que hechos así suceden en la zona.

En ese marco, dijeron que se sienten muy desprotegidos porque estos robos a mano armada ocurren de día y de noche.