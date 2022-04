SJM: camión cae sobre vivienda y deja una mujer herida que espera operación en la columna

En San Juan de Miraflores, una mujer fue impactada por un camión que destruyó gran parte de su domicilio, cuando se encontraba almorzando durante la tarde de este lunes 18 de abril. De acuerdo con los testigos del hecho, el vehículo de carga pesada transitaba por una subida estrecha hasta que fue vencido por la masa de la madera que transportaba y cayó sobre la vivienda prefabricada.

“Este accidente ha sucedido a las dos de la tarde. En ese momento mi señora ha estado almorzando, esa parte es una sala. Cuando estaba comiendo el camión se fue para adentro, ahí le afectó la columna. También ha malogrado un montón de cosas que tenía, una congeladora de mi hijo, dos roperos”, señaló el propietario del inmueble para Canal N.

La casa, ubicada en el asentamiento humado Mirador II sector Nueva Rinconada, quedó con el techo destrozado, además de la entrada. El señor Isidro denunció que el alcalde del distrito, Daniel Castro segura, no se ha comunicado con él para asistirlo. “Ni siquiera el alcalde nos ha dado un apoyo, así se caen los transportes, no solo este, han caído mototaxis, otros carros también. Sin embargo, el alcalde no nos da apoyo, debería preocuparse”, reclamó.

“Al conductor no lo conozco, porque dicen que se lo han llevado a la comisaría. Hasta el momento no lo conozco y no tengo por dónde ingresar a mi casa, todo está afectado. La empresa tampoco se ha contactado, no sabemos nada, aquí solo se encuentra el dueño de la carga”, acotó.

Mientras tanto, la esposa del ciudadano está en un centro de salud, donde será sometida a una operación en la columna.

Por su parte, una representante del Municipio de San Juan de Miraflores se hizo presente y aseguró que brindarán apoyo a los damnificados. “El área de Gestión de riesgos y desastres se está haciendo presente en esta emergencia, vamos a proceder a brindar la ayuda humanitaria del caso, con colchones, abrigos y carpas, para que esta familia pueda pernoctar el día de hoy”, afirmó.