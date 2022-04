SJL: padres de niña de 6 años víctima de abuso sexual exigen que agresor no sea liberado

Con información de Jessica Merino/ URPI-LR

David Emanuel Cabellos Bustamante, de 32 años, es acusado, por segunda vez, por el presunto delito de abuso sexual en agravio de una niña de 6 años.

El año pasado había sido sindicado por la madre de otra menor de haberla atacado sexualmente. El caso quedó impune, pero esta vez no logró que lo exculpen.

Una pequeña de seis años logró sobrevivir al abuso y contar a su madre lo que el depravado le habría realizado en un cuarto alquilado, ubicado en la asociación Las Casuarinas de San Juan de Lurigancho.

Sujeto reconoció delito ante padres de menor

David Emanuel Cabellos Bustamante fue golpeado por los vecinos del lugar hasta ser enviado al hospital, en medio de la indignación de los padres de la pequeña.

“Al momento de tocar la puerta, no nos quiso abrir. Tuvimos que abrir, con ayuda de los vecinos, la puerta. En un inicio, nos pidió disculpas por lo que había hecho. Nos pidió disculpas y que no lo volvía a hacer. Intento fugarse, pero gracias a los vecinos pudimos capturarlo. Ya tenía una mochila lista, adentro tenía prendas de niños y él no tiene hijos ”, expresó el padre de la menor.

Cámara Gessell

La joven pareja acudió a la sede de medicina legal para que la menor pase por la cámara Gesell y otras pericias que podrán ser de relevante utilidad para el proceso investigatorio. La familia exige cadena perpetua.

“Consiste en que ella hable con espontaneidad. Esa es la prueba estrella. Acá el fiscal tiene que formalizar al juez, prisión preventiva y dentro de eso tiene que ocurrir una formalización para que salga una sentencia ejemplar para que desaliente estas conductas aberrantes que este monstruo ha desarrollado”, explicó Mario Arribas, abogado de la familia.

Detenido por flagrancia

David Emanuel Cabellos Bustamante fue detenido en flagrancia el domingo 17 de abril y permanece custodiado por la Policía, en el hospital de San Juan de Lurigancho.

Mientras se esperan los resultados de la cámara Gesell practicada a la menor, las horas transcurren y la figura de la flagrancia concluiría este martes 18 de abril.

“La Fiscalía todavía no se ha pronunciado. Se va a pronunciar después de los resultados de la cámara Gesell. Pedimos justicia para mi menor hija. Las medidas de detención contra él, la Fiscalía no se pronunciado y tenemos el temor que él pueda fugarse ”, sostuvo el progenitor de la niña.

Pedido a la Fiscalía

El presunto abusador cuenta con antecedentes por violación contra persona con incapacidad de resistencia y contra el pudor. Estaba, presuntamente, escondido en el cuarto que alquilaba.

“Probablemente estaba acostumbrado a hacer estas cosas. Por eso, no deseamos que lo que nos ha pasado, le pase a otros niños. Pedimos justicia y tememos que la justicia no nos ayude y no resuelva nuestro caso”, dijo el padre.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien o eres afectada por hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los CEM o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).