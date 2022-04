Cusqueños continuarán este martes con el paro pese a reunión con Aníbal Torres

Los agricultores, estudiantes universitarios, cocaleros, obreros y trabajadores del sector público acordaron la tarde de este lunes 18 de abril continuar con el paro regional de 48 horas iniciado en contra del alza del costo de vida. Aseguraron que la medida de protesta continuará mañana con el cierre de vías y mercados.

Las organizaciones sociales se reunieron en el local de la Federación Médica luego del encuentro con el primer ministro, Aníbal Torres, en la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur), durante la mañana. Pese a la exhortación del Ejecutivo de deponer las protestas, los manifestantes ratificaron que continuarán en lucha.

El compromiso del Gobierno para una sesión descentralizada el viernes en la ‘ciudad imperial’, con el presidente Pedro Castillo, no bastó para que los cusqueños desistan del paro. “Ya no creemos en actas, mesas técnicas. El jueves y viernes que nos prometieron sesión descentralizada, si no hay soluciones más concretas, nos vamos a una huelga indefinida desde el lunes”, apuntó Walter Torres, secretario de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru (Fartac).

Torres mencionó que uno de sus principales reclamos es el cumplimiento de la segunda reforma agraria, lanzada en octubre del 2021. “De eso no han dicho nada. Las mesas técnicas con la expremier Mirtha Vásquez no sirvieron de nada. Cada ministro que entra, empezamos de nuevo. Ya no creemos más en el Gobierno”, señaló contrariado.

El dirigente agrario sostuvo que la exigencia de la región imperial es que el Gobierno cumpla sus promesas, tales como una asamblea constituyente y el cambio de la Constitución. Los transportistas protestan porque los precios de los combustibles se mantienen altos en los grifos de Cusco.

Según el acta firmada por las organizaciones sociales, el acuerdo señala que la medida de fuerza se radicalizará este martes. Hoy, los piquetes impidieron el tránsito en las calles de Cusco. Las instituciones educativas se mantuvieron cerradas. Todos los accesos de la región fueron bloqueados, así como la vía férrea a Machupicchu. Las dos empresas ferroviarias suspendieron sus operaciones por seguridad de los visitantes.

Sin embargo, los transportistas aún no han definido si acatarán o no el paro en su segundo día. El presidente de la Asociación de Transportistas del Cusco, Estanislao Alegre, dijo que se reunirán con los gerentes de las diversas empresas para analizar el tema.

“Cuando nosotros paramos, algunos taxis hacen su agosto. Nuestra posición en la reunión con los gremios es que esperemos en calma la llegada del presidente y levantemos el paro, pero la mayoría (de las organizaciones) decidió continuar. En el caso del transporte, vamos a definir esta noche”, indicó. Por su parte, Justo Mejía, dirigente de los taxistas, resaltó que sí acatarán la decisión de la mayoría.

Hay que precisar que, otras organizaciones, como la Junta de Usuarios del Cusco, decidieron no continuar con el paro tras la reunión con Aníbal Torres. Su dirigente, Marco Pino, fue declarado persona no grata por los gremios.