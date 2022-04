Llamada realizada por la PNP deja al descubierto cómo operaba mafia de exámenes de admisión

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público dieron a conocer cómo operaba una mafia dedicada a resolver exámenes de admisión para que postulantes ingresen a diversas universidades nacionales del país.

En un reportaje del dominical Punto Final, se difundió un audio en el que un integrante de la banda le exige a un supuesto postulante, quien en realidad era un efectivo policial, un abono de 8.000 soles para hacerlo ingresar a la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

PUEDES VER: Ministerio Público denunció que mafia de exámenes de admisión operaba en 12 universidades

En todo momento, el delincuente habla de una sociedad dedicada a suplantar o conseguir los exámenes de admisión y también reitera que deben visitar al postulante para asegurar su ubicación en caso no pague lo acordado.

“Yo no solamente soy un socio, somos varios, entonces la cosa sería de repente conocer tu ubicación, tu casa ... No solamente afuera, si no pasar; yo iría”, sostiene el delincuente, a lo que el pseudopostulante acepta.

“Sí, acepto que vengan a mi casa, normal, porque yo vivo a media hora de San Marcos”.

El integrante de la banda señala que tiene que hablar con el apoderado de la víctima y él debe de estar de acuerdo en realizar el pago en dos cuotas. Además, el delincuente advirtió que perdería su vacante en caso no abone el dinero.

“Bueno, así como nosotros tenemos las facilidades de poderte hacer ingresar, tenemos también las facilidades de hacer de que puedas perder tu vacante”, agregó.

Sobre el caso

El Ministerio Público abrió una investigación luego de que se detectaran algunas irregularidades en la prueba de admisión de la Universidad de Huánuco el pasado 26 de marzo.

Tras las pericias correspondientes, el fiscal Rudy Jiménez, de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco, dio a conocer los elementos de convicción que vinculan a cuatro personas con el delito de organización criminal y falsedad genérica, tras vender las pruebas de admisión.

Armando Luis Palomino Cano (35)

(35) Denis Antony Enciso Quinto (22)

(22) Eder Tataje Espinoza

Nicole Arrunátegui Tardo (19)

Su modus operandi era captar a postulantes que darían los exámenes de admisión para hacerles la promesa de ayudarlos a alcanzar una vacante para una carrera profesional. La mafia cobraba de 3.000 a 30.000 soles.

Banda operaría en estas universidades: