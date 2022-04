Hay 289 mujeres desaparecidas de enero a marzo de 2022 en La Libertad

Con información de Yolanda Goicochea/URPI-La República

El jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, José Agüero Lovatón, reveló este lunes 18 de abril a La República, que de enero a marzo de 2022 se han reportado denuncias por desaparición de 289 mujeres. Muchas de estas ciudadanas aparecen muertas debido a feminicidios.

“La Libertad tiene un índice fuerte de feminicidios, tentativa de feminicidios y de violencia hacia la mujer. En tentativa de feminicidios ocupa el segundo lugar en el país, en feminicidios está en el cuarto puesto y en violencia contra la mujer está en el séptimo. Es decir, somos una región donde hay mucha agresión psicológica o física hacia el segmento femenino”, aseveró Agüero. El funcionario defensorial explicó que su despacho verifica que las denuncias de las mujeres víctimas de maltrato, tanto psicológico como físico, y económico en algunos casos, sean atendidas por la Policía Nacional.

José Agüero manifestó que la mayoría de desaparecidas son adolescentes. Foto: La República

“Porque a veces en las comisarías no se les recibe la denuncia. Asimismo, hacemos el seguimiento en la Fiscalía, para que el proceso sea rápido y se le pueda otorgar las medidas de protección a la víctima, porque cuando no las tiene, el victimario está siempre acosando a la agraviada. Es más, incluso con las medidas de protección la Policía no cumple en ayudarlas y ya ha habido víctimas mortales”, lamentó Agüero Lovatón.

PUEDES VER Trujillo: grifos no bajarán precio de gasolina hasta terminar stock comprado a alto costo

Ante ello, añadió que el Centro Emergencia Mujer (CEM) cumple un rol importante y la Defensoría supervisa que estos CEM ayuden a las víctimas y sus familias con los profesionales que tiene, como son psicólogos, abogados para que sigan el caso de violencia ante el desamparo de la víctima.

José Agüero precisó que en lo que va del año, se han reportado un total de 417 personas desaparecidas. La Libertad está en séptima posición en el país con respecto a las desapariciones. El desagregado muestra 289 mujeres y 128 hombres desaparecidos, la mayoría de gente con paradero desconocido está en edad de entre 12 y 17 años.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien o eres afectada por hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los CEM o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).