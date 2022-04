Coronavirus en Perú: esta semana, el Minsa definiría uso de mascarillas en espacios abiertos

El Ministerio de Salud (Minsa) continúa su evaluación sobre el retiro de las mascarillas en espacios abiertos tras el descenso de la tercera ola por la COVID-19.

Según César Munayco, director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública (CDC), todavía se está discutiendo este tema y probablemente esta semana haya algunos anuncios, que los hará el ministro de Salud.

“Es importante que las medidas que se tomen sean de acuerdo al escenario. Actualmente, los indicadores son muy bajos, las medidas pueden cambiar porque están en función del escenario epidemiológico”, dijo.

Añadió que hay una propuesta que tiene que ser aprobada y que está ligada al avance de la vacunación.

Al respecto, el sector había adelantado que se evaluará la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios abiertos en ámbitos geográficos con alta cobertura en vacunación con tres dosis de la vacuna (80%).

Munayco refirió que lo que se busca es que haya mayor avance en adultos mayores y niños vacunados. Con respecto a la tercera dosis, el 51% de la población ya la cuenta, pero se requiere llegar al 80%.

El experto recordó que la pandemia aún no ha terminado y que el Perú puede tener una cuarta ola. Por eso enfatizó que es importante la vacunación con tres dosis a nivel nacional.

“Independientemente de que se use o no mascarilla en espacios abiertos es necesario que la población entienda que no hemos terminado la pandemia”.

En lo que va de abril, 111 de las 196 provincias del país tienen cero fallecidos por la COVID-19. Foto: Diresa Piura

En tanto, el analista de datos Juan Carbajal resaltó que las 196 provincias del país están con todos los indicadores epidemiológicos de la COVID-19 en su punto más bajo. Y precisó que, en lo que va de abril, 111 de las 196 provincias están con cero fallecidos por la COVID-19. En 44 provincias solo han reportado un fallecido por covid.

“Entonces, si se analizan esas cifras, abril va a ser el mes con menos fallecidos. Todas las regiones muestran descenso, algunas tienen uno o dos fallecidos por día. Este resultado es la suma de lo que precede en menor demanda hospitalaria, y menor número de casos en regiones”.

Claves

Desde mañana se vacunará contra el VPH en colegios, así como contra el nuevo coronavirus.

También se inmunizará a los pasajeros de terminales terrestres de Lima del 18 al 24 de abril.