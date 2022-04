Carabayllo: realizan plantón para exigir un semáforo en “la esquina de la muerte”

La mañana de este lunes 18 de abril, vecinos del cruce de las avenidas Mariano Condorcanqui y Señor de Caudivilla, denominada “la esquina de la muerte”, en Carabayllo, han realizado un plantón exigiendo a las autoridades que coloquen un semáforo en el lugar.

“Este tema del semáforo es de años, aquí no hay respeto ni por la vida del anciano, ni del niño. Por favor, exigimos a las autoridades pertinentes que se encarguen. Aquí no hay respeto, no hay educación vial”, dijo una vecina indignada a Canal N.

Hay que resaltar que en el lugar se encuentra un centro educativo, por lo que también los padres de familia se mostraron bastante preocupados por la integridad de sus menores. Además, señalaron que en la zona se registran de 3 a 4 accidentes cada semana, entre choques y atropellos.

Los vecinos manifestaron que se ha solicitado en reiteradas ocasiones al alcalde de Carabayllo que se comunique con la Municipalidad de Lima para que coloquen los semáforos.

Accidente de tránsito en la zona

El pasado miércoles 13 de abril, se registró un atropello que dejó como saldo el fallecimiento de un joven. Los progenitores se mostraron indignados al señalar que sus hijos tuvieron que ver la terrible escena.

“El accidente se realizó a las 10 de la mañana, pero el levantamiento del cuerpo fue a las 4 de la tarde y nuestros niños salen del colegio a las 2. Ellos tuvieron que presenciar toda esa escena”.

En tal sentido, la Municipalidad de Carabayllo se pronunció al respecto y pidió al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que dé una respuesta a los diversos oficios enviados a su jurisdicción, en los cuales se exige la implementación de un semáforo.