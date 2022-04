Arequipa: otro conflicto en sector Educación por los contratos CAS

Roberth Orihuela

El gerente regional de Educación (GREA), Santos Benavente Veliz, convocó a un concurso bajo la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios (CAS) , con el fin de volver a contratar personal para los programas presupuestales a cargo de la Dirección de Gestión Pedagógica de la GREA. Tomó esta decisión a pesar de que la Ley de Presupuesto de 2022 señala que los contratos del personal que laboró el año pasado pueden prorrogarse con la evaluación favorable de su jefe inmediato. Además de eso, el funcionario conformó un comité de selección que no se ajusta a los reglamentos del Ministerio de Educación (Minedu).

La GREA tiene varios programas con diversos especialistas. Algunos de los más importantes: Devida, para la prevención y tratamiento del consumo de drogas en escolares. También Prevaed, para la reducción y atención de emergencias por desastres etc.

Según los informes de Wilver Gómez Castillo, director de Gestión Pedagógica de la GREA, enviados a la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez, se recomendó la continuidad de los contratos. Sin embargo, tras asumir el cargo, Santos Benavente decidió que no debía haber adendas . Argumentó que él no cree en eso y considera un nuevo concurso. “No han sido efectivos y no veo el cumplimiento de metas”, dijo.

Gómez Castillo ya envió informes en donde precisa que una nueva contratación provocaría desatención de los programas presupuestales , puesto que los vínculos contractuales terminaron el 31 de marzo. Además, observó la conformación del comité de selección, porque de acuerdo al Minedu solo debe contar con 3 miembros titulares y 3 suplentes. Santos Benavente designó un cuarto miembro titular, lo que podría generar la nulidad del proceso de selección.

