Alcalde de Chiclayo no reconoció errores de sus cuatro años de gestión municipal

En medio de críticas de ciudadanos que a viva voz reclamaron por los principales problemas, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH), Marcos Gasco, dio el último discurso de su gestión en el marco del 187 aniversario de fundación de la ciudad. En su mensaje, el burgomaestre no hizo mea culpa y cayó en contradicciones al señalar que ya se cuenta con las 14 compactadoras para el servicio de limpieza pública. Además, se atribuyó obras de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

El parque principal fue el escenario donde se realizó la sesión solemne a la que asistieron siete de los 15 regidores: Marinela Berna, José Nakamine, Junior Vásquez, Carlos Montenegro, Javier Montenegro, Pamela Alva y Andrés Calderón.

La autoridad municipal señaló que los ciudadanos tienen razones suficientes para sentirse orgullosos de Chiclayo; sin embargo, dijo, que se viven días de aflicción por la agresión que sufrió una niña.

Dificultades

Líneas seguidas insistió que heredó una gestión con resultados insuficientes, funcionarios desalentados y una opinión de desconfianza por las corruptas gestiones que se tuvo. No obstante, precisó que se hizo lo indecible para tener los medios que permitieran “una gestión eficiente y transparente para los vecinos de Chiclayo”.

Al mismo tiempo consideró como una dificultad el cambio de cuatro presidentes y sus equipos de Gobierno, lo cual —anotó— afectó a la gobernabilidad y a las municipalidades. Agregó que a esta situación se sumó la pandemia.

En la ceremonia por el aniversario de Chiclayo se exhibieron algunas compactadoras. Foto: Clinton Medina/ La República

Limpieza pública

Gasco aseguró que trabaja para hacer de Chiclayo una ciudad limpia, segura y amigable. “Es por eso que estamos cumpliendo con resolver el problema principal de la limpieza pública y se construyó el relleno sanitario más grande del Perú y el primero en el norte del país”, afirmó.

Agregó: “Ya están aquí las 14 compactadoras, ya llegaron ocho y en los próximos días las seis más. Ya están aquí tres nuevas cisternas que no se reponían desde hace 35 años. Ya están llegando también 800 contenedores de residuos sólidos. Estamos cumpliendo con hacer una ciudad limpia”.

Otros de los puntos que mencionó es que se logró minimizar el caos y el desorden del comercio ambulatorio en el mercado Modelo. También dijo que ejecuta obras de agua potable en 16 pueblos jóvenes, así como pistas y veredas en zonas donde hace 50 años son afectadas con tierra y barro.

A su vez, añadió que se construyó 18 colegios y se viabilizó el drenaje pluvial valuado en casi S/ 1.000 millones. Incluso, añadió que se entregó un expediente técnico al Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) valorizado en S/ 40 millones para el sistema de seguridad ciudadana.

Hechos cuestionados

Con relación al tema de las 14 compactadoras valorizadas en más de S/ 8 millones, el regidor Orlando Puell lamentó que la autoridad municipal no reconozca errores y asegure que se cumplió cuando hay un contrato que no se respetó, ya que el contratista no entrega las seis unidades vehiculares a la fecha.

En el caso del drenaje pluvial y colegios, remarcó que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios es la responsable de las obras.

Cuando se le consultó sobre el reordenamiento del comercio informal, tal como aseguró Marco Gasco, el concejal aseveró que los hechos demuestran que es una ‘mentira’, ya que no solo dicho centro de abasto está rodeado de informales, sino que también las calles del centro histórico de Chiclayo.

Finalmente, recalcó que la Contraloría General de la República, a través de un informe, señaló que el ayuntamiento chiclayano no implementa acciones para las celdas transitorias (relleno sanitario).