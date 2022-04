Cortes de luz en Lima y Callao: horarios y distritos programados del lunes 18 al domingo 24 de abril

Cooperativa La Unión Mz A, I, I2, B, B1, C1, F2, G2, J1, Ah. Incahuasi mz. A, C, C5, D, D4, E5, F, F5, G, G2, G4, H, H4, I, I4, J, J4, K, K4, L, LL, L4, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, Cooperativa Inca Garcilaso de La Vega mz. A, B, K, L, Ll, Ah. Cerro Cachito mz. A, A2, B, B1, C, D, E, F, G, I, X, Y, Z, Ah. 3 de noviembre mz. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, R, S, Ah. Nuevo Pachacútec mz. A, A1, A2, A3, B, B3, C, C2, C3, D, D1, D2, D3, E, E2, E3, F, F1, G, H, H1, I, I1, J, Ah. Carlos García Ronceros mz. A, A2, B, B2, C, C2, F, F2, G, H, I, J, J1, K, Cooperativa San Pedro mz. I, J, X, Y, Z, Ah. Costa Azul mz. G, L, L4, W.