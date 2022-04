Miloslavich sobre castración química: Es probable que sea tema en Consejo de Ministros

La ciudadanía levantó su voz de protesta ante los casos de una niña de 3 años secuestrada y violentada en Chiclayo por Juan Antonio Enríquez García y un menor de un año encontrado ultrajado y sin vida en un caserío de Tarapoto.

Estos son solo dos casos de abuso sexual a menores de edad que exponen una problemática que viene desde hace muchos años en nuestro país.

El año pasado , en 2021, se tuvo el mayor registro: 6.929 niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años fueron abusados sexualmente , de acuerdo a datos de Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Es decir, cada día, 19 niños fueron víctima de violación.

Para 2022, las cifras de enero y febrero indican que los casos de violencia sexual a menores ya han sumado 1.078.

La República conversó con la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, quien estuvo en Tarapoto acompañando a la familia del menor de 1 año 10 meses, que, lamentablemente, falleció tras ser víctima de abuso sexual.

“Acá en Tarapoto hemos estado con el padre y la abuela en la Fiscalía para que el informe de la Fiscalía salga lo más pronto posible. Es importante decir que el médico legista que hemos tenido se ha apersonado rápido. El informe de la necropsia también se ha dado en tiempo rápido”, detalla haciendo énfasis en la celeridad del proceso que se dio en este caso que ya tiene tres detenidos por el momento.

Asimismo, mencionó que el MIMP también está realizando un acompañamiento psicológico para dar contención emocionar a la familia, que salió a Rioja para dar sepelio al menor.

“Ahora vamos a regresar al local de la comisaría, de la Policía, para ver cuál va a ser el procedimiento con los detenidos y la detenida acá en Tarapoto”, agregó”.

Ministra pide que no se difunda identidad ni fotos de menor de 3 años para no estigmatizarla

Respecto al caso de la menor de 3 años en Chiclayo, la ministra hizo énfasis en que no se difunda su identidad, ni fotos o videos , que puedan dañar su imagen, ya que la niña ha sobrevivido y la ciudadanía, si quiere en realidad brindarle apoyo, debe darle la oportunidad de tener una vida digna sin estigmatizarla.

“En el caso de la niña en Chiclayo estamos dándole el apoyo a la familia, sobre todo al padre y la madre. Por el momento estamos apoyándola también para que salgan del lugar en el que han estado viviendo, que es una zona en la que es mejor que ya no permanezca por seguridad”, explicó.

Ahora, la menor permanecerá en el Hospital Almanzor Aguinaga de Chiclayo, donde viene recibiendo tratamiento y evoluciona favorablemente. Sin embargo, la ministra Diana Miloslavich sostuvo que si se necesitara algún cambio hacia Lima, se hará la transferencia de inmediato.

Además, la familia también recibe apoyo emocional, ya que es vital que se encuentren en buena condición de salud mental para que ayuden en la recuperación de la menor.

Justicia. Es lo que espera la población de Chiclayo, que se solidarizó con la familia de la pequeña de tres años. Foto: Clinton Medina/La República

Presidente y ministra no hablaron sobre castración química para violadores de menores de edad

Este sábado el presidente Pedro Castillo anunció que su Gobierno evalúa implementar la castración química para violadores de menores de edad. Sin embargo, esta medida no fue conversada con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables , pese a que el viernes 15 de abril ambos estuvieron en Chiclayo.

“Ayer (viernes 15) he estado en Chiclayo. Hoy (sábado 16) estoy aquí en Tarapoto, no he tenido todavía la oportunidad de conversar (con el presidente). En este momento estoy concentrada en ver tanto el caso de la niña de Chiclayo como el fallecimiento del niño de Tarapoto”, respondió sin dar mayor detalles Miloslavich.

Agregó que el Ministerio que dirige aún no ha emitido opinión respecto a la castración química ni a la pena de muerte para violadores —tema voceado por congresistas—. “Seguramente en el próximo Consejo de Ministros será uno de los temas que vamos a conversar. Por lo pronto, estamos viendo los casos (de los menores agraviados)”, dijo.

Observatorio de Agresores será público para la ciudadanía en general

Pese a que cuando se anunció la creación del Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras (RUVA) en 2018 se dijo solo sería de acceso para operadores de justicia, mas no para la ciudadanía en general, la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, reveló que uno de los puntos principales en la reestructuración del programa Aurora es la implementación del Observatorio de Agresores.

“Coincidimos en que tiene que haber un acceso (del Observatorio de Agresores) a la ciudadanía para que sepan quiénes son los agresores, que los conozcan. No solamente consultar (el registro) en el caso que estén pidiendo un trabajo, sean un candidato a una elección municipal o regional, sino que, yo creo que la ciudadanía tiene que saber para que pueda cuidar a sus propias hijas. Cuando a alguna mamá le aparezca su hija, su adolescente, con su enamorado, pueda saber si esta persona está en el registro de agresores. Eso es fundamental”, señala.

Agrega que por lo general los agresores son reincidentes, por lo que es crucial que el registro sea público. Asimismo, esto servirá para que quienes tengan denuncias de este tipo no puedan trabajar en lugares específicos. “No podemos tener operadores de Justicia, en la Policía, en los Centros de Emergencia Mujer, en los centros de salud, en el sistema educativo, que sean agresores” , sostiene la ministra.

La Resolución Ministerial n.º 095-2022-MIMP, con la que se aprobó esta reestructuración del programa Aurora, declara que tienen 180 días calendarios —desde el 27 de marzo— para que el grupo de trabajo presente el informe con el que implementarán este y otros cambios.

Juan Antonio Enríquez García, de 48 años, es investigado por secuestrar y violentar a una menor de 3 años en Chiclayo. Foto: John Reyes

Línea 100 recibirá llamadas de niños y niñas desde la próxima semana

En el marco de estos cambios en el MIMP, también anunció que debido a los casos de menores de edad violentados, la Línea 100 incorporará un espacio exclusivo para atender a niños y niñas, con personal especializado para orientarlos ante cualquier duda que tengan.

“Estamos abriendo la atención para los niños y niñas de manera gratuita también en la Línea 100. Lo estamos implementando de inmediato, un sector especial para los niños y niñas en nuestro país, para que puedan llamar desde cualquier parte del Perú”.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).