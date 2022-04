Castración química: Congreso ya había aprobado propuesta en el pasado

Ante el caso del secuestro y violación sexual de una niña de 3 años en la ciudad de Chiclayo, el presidente Pedro Castillo anunció que su Gobierno evaluará la aplicación de la castración química obligatoria para violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres, como una de las propuestas de sanción.

Sin embargo, la iniciativa no es nueva. El Congreso ya había propuesto y aprobado en pleno, en primera votación, dicha medida el 17 de mayo de 2018, con el fin de aplicar la cadena perpetua para los violadores de menores de 14 años, así como la castración química contra los delincuentes cuando el juez así lo decida.

La aplicación de la cadena perpetua fue aprobada por unanimidad, mientras que la castración química tuvo más de 20 abstenciones y 7 votos en contra. Asimismo, las propuestas no fueron exoneradas de segunda votación, por lo que correspondía que esta se efectúe en una fecha posterior.

Poco más de un mes después, la Comisión Permanente aprobó, por unanimidad y en primera votación, el dictamen que proponía modificar el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para fortalecer la prevención y sanción de los delitos de violación sexual contra menores de edad en el país.

Esta iniciativa legislativa tomó 25 proyectos de ley que proponían medidas como el establecimiento de la cadena perpetua para los violadores de menores de 14 años, el incremento de condenas para diferentes ilícitos penales de violación sexual, la modificación de las reglas penales de imprescriptibilidad y la improcedencia de beneficios penitenciarios.

Pero, a pedido de los entonces legisladores Lourdes Alcorta, Marisa Glave, Marco Arana, entre otros, la medida complementaria de la castración química fue sacada del texto aprobado por la Comisión Permanente. Con ello, la propuesta no llegó a aplicarse.

En estos días, especialistas como Rosario Sasieta, exministra de la mujer, y la psicóloga Esther Velarde han resaltado que la propuesta no es la solución, pues el problema de los violadores es mental, no físico.