Semana Santa: la fe y la esperanza une otra vez a los peruanos en Viernes Santo

Cientos de fieles llegaron caminando a la cima del cerro San Cristóbal con ocasión del Viernes Santo. Algunos lo hicieron como una penitencia o una promesa, y otros para pedir una gracia y elevar una oración, luego de 2 años sin Semana Santa.

“El Viernes Santo es un regalo de Dios porque él murió por nosotros” , señaló una creyente.

En tanto, en el Parque de las Leyendas las familias vivieron la escenificación del via crucis y el recorrido de las 14 estaciones, teniendo como fondo los animales, desde el Patio Central hasta la zona Sierra.

Mientras que en el Centro de Lima las familias visitaron las iglesias para escuchar el Sermón de las Siete Palabras, como en Las Nazarenas, donde estuvo al arzobispo Carlos Castillo.

Y en regiones como Ayacucho, Piura y Puno se escenificó el via crucis en espacios públicos. En Tacna el Ejército también hizo la recreación de este pasaje bíblico.

La pasión de Mario

Y en Comas, el trabajador mil oficios Mario Valencia, conocido como el Cristo Cholo, lamentó que la pandemia le impida representar la pasión de Cristo desde hace 2 años. Esto debido a que no cuenta con los permisos municipales. Este año tampoco pudo subir al cerro San Cristóbal y por ello solo hizo un recorrido de peregrinación por el mercado Chacra Cerro.

Pasión. Mario Valencia vive su propio drama. Aún no trabaja. Foto: difusión

Valencia cuenta que el encierro, la crisis económica y su estado de salud han afectado sus ingresos y hoy en día vive de la caridad de su familia y de sus amigos más cercanos.

Y es que en el 2019 tuvo un accidente, cayó de un quinto piso, sufrió la perforación de un pulmón y tuvo siete costillas rotas. Al día de hoy sigue un tratamiento y recuperación.

Es transportista, actor y entrenador de fútbol y a sus 64 años espera con ansias que termine la pandemia para seguir escenificando el via crucis, pues es una promesa que le hizo a Dios. “Lo haré hasta que mis fuerzas se agoten”.

“La pandemia nos ha limitado en todo sentido, no nos ha permitido desarrollar las actividades y hemos estado ausentes, yo he estado ausente por mi tratamiento y no he podido trabajar, ha sido un calvario todo este tiempo y estoy viviendo como un damnificado”, señaló.

Parque de las Leyendas. Jóvenes hicieron escenificación. Foto: difusión

Hay devoción en Puno. Foto: difusión

Claves

En el sermón de las 7 palabras la Iglesia hizo un llamado a detener la violencia en el mundo.

Mario Valencia pidió paz y unidad entre los peruanos, e hizo un llamado para que se declare patrimonio la escenificación del via crucis.