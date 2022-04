Piura: jefe de la Macro Región Policial en desacuerdo con liberación de presuntos secuestradores

Durante la conferencia de prensa que brindó la Policía Nacional del Perú en torno a los operativos que se realizó en Semana Santa, el jefe de la Macro Región Policial de Piura y Tumbes, Edward Espinoza López, manifestó estar en desacuerdo con que dos de los presuntos secuestradores del empresario piurano llevaran la investigación en libertad.

La autoridad policial considera que existen los argumentos necesario para que Anthony Teran Prado (19) y Daniel Chumacero Riega (29) reciban la prisión preventiva, ya que se les acusa de los delitos de extorsión y secuestro, los cuales implican penas no menores a 10 y 20 años, respectivamente. Habrían causado lesiones a la víctima y puesto su vida en peligro al haberle apuntado con un arma. Ambos investigados tendrían habitualidad en este tipo de delitos, pues tienen antecedentes por robo agravado, coacción y extorsión.

“Solicito al fiscal superior que haga un recurso de apelación contra dicha medida (…). Ahora, la familia está preocupada. Consideran que nada les asegura que no puedan ser victimas de un atentado”, manifestó Espinoza López para la prensa local.

Faltó evidencia

La jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla, a cargo del caso, indicó para diario Correo que el depósito de 100.000 soles —a la cuenta de Teran Prado— exigido a la familia del secuestrado no sería una prueba de los delitos de secuestro y extorsión.

En cuanto a Chumacero Riega, la magistrada puntualizó que este se acogió al derecho constitucional de guardar silencio y no permitió que ingresen a su celular, motivo por el cual no se logró vincular al detenido con los delitos. Finalizó resaltando que el fiscal no solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones o geolocalización.

El hecho

El empresario C. E. R. T. (57) fue secuestrado la mañana del sábado 9 de abril cerca del caserío Miraflores, en el distrito de Castilla. Los secuestradores solicitaron 100.000 soles para liberar a la víctima. Una vez realizado el depósito, el agraviado fue liberado descalzo y sin polo en las inmediaciones del caserío El Torno, en el distrito de Suyo, en la provincia de Ayabaca.