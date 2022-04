Mineros de Cuajone exigen que se respete su derecho al agua y al trabajo

El testimonio de dos trabajadores de la mina Cuajone, en Moquegua, evidencia la situación crítica que atravesarían por el conflicto social entre la comunidad campesina de Tumilaca-Pocata-Coscore-Tala y Southern.

Fortunato Letona, operador de pala, señaló en un video que difundió la empresa minera, que a la fecha no están trabajando por la falta del recurso hídrico. “Estamos parados. No tenemos agua y el agua es vital porque sin ella no podemos hacer nada. Yo muevo la pala para que no se malogre”, narró.

Asimismo, precisó que su familia depende de él y que podría perder su empleo por esta problemática. “Señores comuneros, deben sentarse a dialogar para llegar a un acuerdo” , agregó.

Por otra parte, Jaén Vela, quien trabaja hace ocho años en la empresa y que tampoco puede realizar sus labores, también expresó su postura. “Hace 40 días, los hermanos comuneros nos cortaron el agua de Viña Blanca. Señor presidente y premier, pido que eviten un conflicto más”, refirió.

A su vez, resaltó la importancia de la minería para Moquegua. “Esta actividad es un motor de desarrollo para el país. No dejen abandonados a este pueblo, también somos peruanos” , puntualizó.

El problema en Cuajone lleva casi dos meses sin solución. Las autoridades de la PCM se han reunido con comuneros y representantes de la empresa; sin embargo, a la fecha no hay una solución definitiva que alivie, por lo menos, la situación del recurso hídrico.