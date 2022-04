Los Olivos: delincuentes armados se llevan camioneta del alcalde de Mariatana

Ni las autoridades se salvan. En solo unos segundos, tres delincuentes se apoderaron de una camioneta Hylux en Los Olivos. Esta vez, los hampones, totalmente armados, amenazaron y le arrebataron su vehículo a Julio Antonio Santos Flores, quien es alcalde de Mariatana, en la provincia de Huarochirí.

Según el burgomaestre, los malhechores lo intervinieron cuando estaba llegando a su vivienda del cono norte. Justamente, las cámaras de seguridad captaron cuando los sujetos se acercaron con arma en mano y le exigieron que descienda del carro.

Una vez afuera, los facinerosos siguieron amenazando a la autoridad, quien no opuso resistencia y entregó de inmediato las llaves.

“Posiblemente me han estado siguiendo. Cuando yo me estaciono, me encañonan con palabras soeces. No puse resistencia y mostré las llaves del carro. A la fuerza me han bajado y me pisaron la cabeza”, denunció Santos Flores a Panamericana Noticias.

El asalto, que ocurrió alrededor de las 9.00 p. m. del último viernes, fue visto por familiares del alcalde, quienes, desde la ventana, empezaron a gritar y llamar a la Policía Nacional del Perú (PNP), a fin de que los hampones se vayan.

Sin embargo, los malhechores optaron por realizar disparos al aire para ahuyentarlos y seguir con su objetivo. El alcalde no tiene información clara al respecto, ya que, según dijo, estuvo con la cabeza abajo en todo momento.

Un hecho similar ocurrió horas después

Horas después se registró un asalto con la misma modalidad en Los Olivos. Ante esto, el burgomaestre no descarta que los delincuentes que se llevaron su camioneta también hayan liderado este robo, donde una persona resultó muerta.

“No sé si serán ellos mismos, recién lo estamos viendo con la PNP, pero es la misma modalidad de asalto. No hay accionar inmediato por parte de la Policía”, añadió Santos Flores.