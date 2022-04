Tacneños exigen justicia para niña secuestrada y abusada en Chiclayo

Decenas de ciudadanos se movilizaron en la ciudad de Tacna a fin de exigir a las autoridades justicia para Damaris, menor de 3 años que fue secuestrada y abusada sexualmente en Chiclayo.

Con pancartas en mano, las personas llegaron hasta el Arco Parabólico, donde pedían la sanción máxima contra Juan Antonio Enríquez García, hombre de 48 años que cometió el delito y que fue detenido por la Policía Nacional el 13 de abril. Luego, el Poder Judicial ordenó su prisión preventiva por 9 meses, mientras duren las pesquisas. A la fecha, el sujeto está internado en el penal chiclayano de Picsi.

“Señor, señora, no sea indiferente, se violan a las niñas en la cara de la gente”, entonaba un colectivo de mujeres para llamar a la reflexión sobre este tipo de casos. Padres de familia junto a sus hijos también se dieron cita en el lugar. Una madre, entre lágrimas, pidió cadena perpetua para los agresores sexuales durante una entrevista para RPP.

Más marchas

Este sábado a las 4.00 p. m. se realizará una segunda marcha denominada “Justicia para Damaris, las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”. La concentración será en la plaza Zela, los organizadores, mediante un afiche, piden que las personas acudan con polo blanco.

En Moquegua también se realizará una manifestación pacífica. A las 3.00 p. m., las personas llevarán globos lilas y se reunirán en la Plaza de Armas.