Viernes Santo EN VIVO: recorrido de las 7 iglesias, procesiones, misas y vía crucis de Jesús

Este viernes 15 de abril se celebra el Viernes Santo en diversas partes del mundo; sin embargo, los peruanos tienen una forma tradicional de celebrarlo. Muchos comen solo pescado, pues, según la religión cristiana, ingerir carne roja en la fecha en la que Jesús murió en la cruz es considerado pecado; otras personas realizan ayunos hasta el mediodía y hay quienes suelen recorrer las 7 iglesias como representación del vía crucis de Jesús antes de ser crucificado.

Sin embargo, este viernes santo cobrará un significado especial para los peruanos, pues, tras dos años de pandemia por la COVID-19 y haber tenido que realizar estas celebraciones de manera virtual, los ciudadanos podrán salir a las calles e iglesias para venerar a Jesús de manera presencial.

Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre esta celebración de Semana Santa:

En Vivo: Viernes Santo EN VIVO: últimas noticias 09:55 En Junín se incrementa la demanda de pescado por Viernes Santo Ciudadanos acuden a terminales pequeros a comprar pescados y mariscos para el almuerzo familiar por Viernes Santo. 09:20 Se registran largas colas para ingresar a la Catedral de Lima Ciudadanos comienzan el recorrido de las 7 iglesias en el Centro de Lima como representación del vía crucis de Jesús. 08:35 Semana Santa: no hay venta de pasajes al centro del país en terminal Yerbateros Usuarios que pretendían viajar este Viernes Santo hacen largas colas para intentar conseguir un pasaje hacia La Merced, Jauja, Tarma, Huancayo, entre otras ciudades.

¿Hay un día no laborable tras Semana Santa?

No, tras la Semana Santa ya no hay un día no laborable durante abril.

¿Cuándo se recorren las siete iglesias en Semana Santa?

El recorrido de las siete iglesias se realizada la noche del Jueves Santo, aunque en algunos países se extiende a la mañana del Viernes Santo. Esta costumbre religiosa es, sin duda, una de las tradiciones más comunes de la Semana Santa en toda América Latina.

¿Por qué se conmemora la Semana Santa?

Gracias a su tradición histórica, la Semana Santa representa un periodo en el que se lleva a cabo una gran cantidad de actividades culturales y religiosas donde, según la tradición cristiana, se recuerda la llegada de Cristo a Jerusalén, para luego morir por toda la humanidad.