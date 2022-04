San Martín de Porres: familia acusa de feminicidio a pareja de su hermana

Con información de Jessica Merino / URPI-LR

Una mujer recicladora fue presuntamente asesinada este sábado 9 de abril en la madrugada por su pareja Alvaro Vigo Salazar. La familia se enteró de lo sucedido el domingo, cuando la estuvieron buscando.

“Nosotros nos estuvimos moviendo el domingo buscándola. Nos dijeron que mi hermana había sido apuñalada por su pareja. Nos fuimos a la comisaría Laura Caller, comisaría Sol de Oro, nadie nos dio información hasta el día lunes (11 de abril) que recién llega el papel para (la comisaría) Laura Caller de la muerte de mi hermana, que la tenían como NN (sin identidad)”, cuenta su familiar.

Añade que ella sí tenía identificación peruana, ya que tiene nacionalidad por parte de su padre. Por ello, desconoce la razón por la cuál la no llegaron a identificarla.

Asimismo, resaltó que nunca le dejaron poner la denuncia por feminicidio en la comisaría pese a que el presunto feminicida dio un nombre falso cuando llevó a su hermana al hospital.

“Él la citó a las 2.00 a. m.. El chico la llevó aquí por un hospital de los Olivos y lo dejaron ahí prácticamente. Nunca lo agarraron, el hombre dio un nombre falso”, manifiesta.

Además, subraya que las autoridades no le han dado la información necesaria hasta el momento.

“Lo único que pido es justicia, que el oficial que está a cargo me dé noticias, me dé respuestas, porque así nunca me dieron respuestas cuando estaba buscándola yo. Hasta ahorita no me dan noticias”, sostiene.

Asimismo, a casi una semana de darse el deceso de la joven, la familia aún no tiene acta de defunción ni mucho menos respuestas a la muerte de su ser querido.

“Estamos esperando el acta de defunción de mi hermana. Nunca nos dan nada, no nos han entregado nada. Esa acta de defunción encima tenemos que llevarla al cementerio para poderla registrar para que ella esté ahí. Eso es lo único que estamos pidiendo ahorita, el acta de defunción y que se haga justicia por lo que pasó”, subraya.

¿Dónde denunciar actos de violencia contra la mujer?

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual o si ha pasado por un caso de este tipo, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que tiene un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

La Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).