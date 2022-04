Padre de menor de Chiclayo tras reunirse con Pedro Castillo: “Que no dejen a mi niña sola”

Pedro Castillo Terrones, presidente del Perú, llegó este viernes 15 de abril hasta la ciudad de Chiclayo para reunirse con los padres de la menor que fue víctima de secuestro y violación por parte de Juan Antonio Enríquez García, 48 años, quien ya se encuentra recluido en el penal de Chiclayo de manera preventiva desde el jueves 14.

“El señor presidente me vino a ofrecer su apoyo moral y legalmente. He recibido consejo como padre y quisiera decirle que gracias y que cumplan con lo que me han dicho. Que no la dejen a mi niña sola”, señaló el progenitor a este diario.

En sentido, explicó que el proceso de recuperación de su menor hija es progresivo y espera ese restablecimiento para que pueda ser derivada a un hospital de la capital para que quede en observación de otros especialistas. “Agradezco al Seguro Social, porque le han dado prioridad para que se recupere, pero quiero algo mejor para su bienestar”, enfatizó.

Muestras de apoyo

Tuvo palabras de agradecimiento para las personas jurídicas y particulares que se plegaron a las protestas para exigir la máxima sanción contra el abusador. “Hay gente de la Dirincri que estuvo correteando conmigo, con tal de localizar la placa. Ha venido gente de Pátapo a la marcha, se han solidarizado con mi persona, con toda mi familia. Policías, personas particulares, que le han traído sus cositas, cualquier cosita que se pueda distraer. Gracias a esas muestras, mi niña ha sonreído”, explicó.