Paciente diagnosticada con leucemia pide apoyo para devolver 19 unidades de sangre

Una paciente diagnosticada con leucemia linfocítica aguda, desde hace un poco más de dos años, necesita devolver al hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de Chiclayo 19 unidades de sangre y plaquetas. Ella es natural de la región San Martín, provincia Picota, caserío Winge, y a la fecha ha recibido 29 quimioterapias.

Se trata de Rosmery Saavedra Vásquez (36), quien fue desahuciada por el médico, sin embargo, continúa luchando para vencer esta enfermedad.

“Estoy luchando contra este terrible mal que es la leucemia. Pido apoyo a la población porque me desahuciaron, pero sigo adelante para luchar. Tengo 3 hijos y pido a todas las personas que me puedan apoyar. Según lo que me indique el doctor, programo mis viajes. Agradezco a Dios porque hay personas que me acogen en su domicilio”, declaró a La República.

Las personas que deseen apoyarla pueden comunicarse al número de celular 927 932 457. Asimismo, si desean realizar algún apoyo económico, su cuenta del Banco de la Nación es 045 450 779 62, al mismo nombre de la paciente.