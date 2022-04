Migraciones: pasaporte será emitido solo por Aeropuerto Jorge Chávez este sábado 16 y domingo 17

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que este sábado 16 y domingo 17 de abril solo se atenderá el trámite del pasaporte por emergencia en la agencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Asimismo, la entidad reiteró que la atención será dirigida a los ciudadanos que tengan vuelos programados dentro de las próximas 24 horas. “Deberán presentar el boarding pass, DNI y el voucher de pago por derecho de trámite por S/ 98.60″, se lee en el comunicado.

Comunicado de Migraciones.

Durante este 15 de abril, algunos ciudadanos reportaron que la institución no quiso atenderles al tener vuelos programados dentro de más de 48 horas. “Estamos esperando acá desde temprano. No exigimos que nos den preferencia, pero ya no hay gente; tranquilamente, ya podrían atendernos”, señaló un hombre en RPP.

¿Qué pasó en Migraciones?

El último domingo 10 de abril, Migraciones sufrió la caída de su sistema. Con ello, decenas de personas que tramitaban su pasaporte se vieron perjudicados al no encontrar solución y tener que reprogramar su vuelo con un costo adicional.

La situación no mejoró porque luego se conocería que no había material para fabricar más pasaportes. Esta crisis se extendió en los siguientes días con largas colas y muchas quejas por parte de los usuarios.

La Defensoría del Pueblo informó que ha pedido a Migraciones que devuelva el dinero del costo adicional pagado por los usuarios, ya que la responsabilidad recayó en dicha institución. Por ahora, la situación aún se mantiene en incertidumbre.