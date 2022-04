Marchas en Lima y Chiclayo: condenan ataque sufrido por niña

“Tenemos la placa del vehículo y ya sabemos dónde vive (el chofer)”. La imagen de una cámara de videovigilancia le dio a la policía la pista más importante para capturar a Juan Antonio Enríquez García, el hombre de 48 años acusado de secuestrar y abusar de una niña de tres años, en Lambayeque.

La casa donde vivía con su madre fue allanada y se rescató a la menor. Ella estaba dormida y atada de pies. El sujeto no pudo escapar. Así fue como cayó el agresor de la pequeña.

Frente a este caso, diversas autoridades y la población mostraron su indignación y exigieron que se sancione con todo el peso de la ley al responsable de este atroz delito.

El presidente Pedro Castillo pidió que el caso no quede impune y garantizó apoyo integral para la niña y su familia.

La ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, también demandó al sistema de justicia la más severa sanción para el abusador, en tanto la congresista Flor Pablo dijo que “debemos asegurar que el Poder Judicial dé una sanción ejemplar”.

Procesado. El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para Juan Antonio Enríquez García (48). Foto: difusión

Prisión preventiva

Ayer, la jueza María Vásquez Vásquez, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, dictó nueve meses de prisión preventiva para el procesado.

Enríquez García es investigado por secuestro y abuso sexual y podría afrontar una pena de cadena perpetua.

El pedido de prisión fue sustentado por el fiscal provincial Martín Muñoz, quien acreditó la presunción de los delitos de violación sexual de menor de edad y secuestro agravado.

El defensor legal de la familia agraviada, el abogado Tito Estévez Torres, dijo que el Ministerio Público presentó elementos de convicción contundentes para lograr que este pedido sea declarado fundado.

Este repudiable delito ha causado conmoción, tal como ocurrió hace unos años en Lima con Jimenita, la niña que fue raptada, abusada y asesinada en San Juan de Lurigancho por César Augusto Gustavo Alva Mendoza.

Indignación total

El hecho ha generado el rechazo y la indignación de miles de madres en Chiclayo y en Lima, quienes salieron a marchar en repudio al execrable delito. “No estamos solas. Las mujeres nos movilizamos y no descansaremos hasta que haya justicia”, expresó una de las convocantes de la marcha en Lima. “Cuando me enteré, no lo podía creer. Espero que la justicia actúe como debe, sin tintes patriarcales ni machistas”, agregó.

“¿Por qué le han hecho tanto daño a mi angelito?, ¿por qué ese hombre ha causado tanto dolor? Lo que pedimos es cadena perpetua”, dijo María F.F., tía de la pequeña, en otra marcha de protesta en Chiclayo.

En esa ciudad, cientos de indignadas madres de familia salieron de sus casas para exigir justicia por la menor que se encuentra hospitalizada. Unas pedían cadena perpetua. Otras exigían la pena de muerte. Otro grupo fue más allá e incendió la vivienda donde Enríquez García consumó el delito.

Justicia. Es lo que espera la población de Chiclayo, que se solidarizó con la familia de la pequeña de tres años. Foto: Clinton Medina/La República

Entre tanto, el procesado será trasladado en las próximas horas al penal de Chiclayo, ubicado en el distrito de Picsi.

Datos

Violencia. Un grupo de personas atacó la vivienda de la jueza María Vásquez, en Chiclayo, pues consideraron que la detención preventiva que dictó es insuficiente.

Prueba. El abogado Tito Estévez dijo que en el celular del detenido se hallaron videos que servirán como evidencia.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien o eres víctima de hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia más graves a los Centros Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).