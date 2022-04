La Victoria: familia continúa en búsqueda de su mascota perdida hace más de un mes

¡No pierden la esperanza! Ha pasado más de un mes desde que Simba se perdió , pero Amada Pérez, su madre y hermana, no descansan en la búsqueda. “He movido todo y sigo en la búsqueda todos los días”, aseguró.

“Estamos ofreciendo 500 soles para poder hallarlo”, refiere Amanda, quien no descansa desde aquella mañana del jueves 10 de marzo, día en el que Simba salió de casa y no regresó.

“ La pareja de mi mamá fue a sacar su carro de la cochera para ir a trabajar, dejó la ventana abierta porque iba a regresar a la casa, y no se dio cuenta cuando Simba salió. Cuando regresó, mi perrito ya no estaba ”, detalló la mujer.

Afiche que circula por redes sociales. Foto: Afiche Amanda.

La joven señaló que el can es como “el hijo que su madre no tuvo”, y el hermano que ella y su hermana deseaban. Ahora, a un mes de su pérdida, cuenta que su hermanita de 13 años es la más afectada, ya que no puede conciliar el sueño.

Días después de la desaparición de Simba, la familia ha hecho de todo: han pegado afiches por las calles aledañas, en toda la zona de Gamarra, han difundido comunicados por redes sociales y medios. “Incluso hemos pedido ver las cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Victoria, pero nos refieren que están en mantenimiento”, contó Amanda.

PUEDES VER: Paciente diagnosticada con leucemia pide apoyo para devolver 19 unidades de sangre

También han logrado contactar con un local cerca a su casa para poder acceder a las cámaras de seguridad, pero no observaron nada. “Las cámaras eran borrosas, no se veía nada”, dijo. “Lo extrañamos mucho, estamos preocupados, seguiremos buscando por todos lados”, agregó.

Si tienes alguna información que ayude a Simba a regresar con su familia, puedes comunicarte con Amanda al siguiente número 997 891 782.