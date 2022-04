Idel Vexler se pronuncia por el retorno diario a clases presenciales en colegios públicos

El exministro de Educación Idel Vexler indicó que los últimos estudios realizados en nueve regiones del país indican que después de casi dos meses y medio de clases en los colegios particulares, los contagios por COVID-19 son muy escasos. Ello, evidenciaría que el local escolar, con las medidas básicas de bioseguridad, no acrecienta el riesgo de contraer el virus.

” Lo grave es que entre el 50% y 60% de alumnos de inicial, primaria y secundaria de colegios públicos y privados tengan solo dos o tres días de clases presenciales. Claro, en los colegios particulares, los días que no van al colegio, tienen clases virtuales aceptables porque las familias y los colegios tienen computadoras y conectividad. Sin embargo, hay alrededor de 6 millones 300.000 alumnos de menores recursos que van a las escuelas públicas y los días que no van al colegio tienen una educación a distancia muy precaria o no la tienen”, sostuvo.

En algunas instituciones, por ejemplo, las clases sí se pueden dar a diario, pero no en horario completo, sino medio tiempo para un grupo de alumnos y el otro medio turno para el siguiente. Vexler consideró que esto es un grave daño a los estudiantes en su aprendizaje y bienestar socioemocional.

También comentó la decisión del Ministerio de Salud (Minsa) de evaluar el metro de distanciamiento social en las aulas, de acuerdo al porcentaje de estudiantes vacunados. Ante esta situación, pidió a los padres de familia que entiendan que si no vacunan a sus hijos, ellos se van a seguir perjudicando.

”Esta es mi preocupación como educador y la comparte Unicef, el Banco Mundial, médicos e investigadores muy reputados, como el doctor Omar Neyra, con quienes he conversado. Invito a los padres a que vacunen a sus hijos para que el Ministerio de Salud ya no tenga ningún pretexto y pueda retirar la medida de distanciamiento. El Perú es, creo, el único país que ha tenido cerrada sus escuelas y es uno de los países que más tarde ha comenzado la presencialidad. Que haya clases todos los días de la semana y no dos o tres como viene ocurriendo actualmente”, demandó.

Insistió en la necesidad de volver a tener aulas con todos los alumnos, retornar a la normalidad siguiendo las medidas de bioseguridad. Asimismo, solicitó al Ministerio de Educación que asuma esto como una exigencia en el Consejo de Ministros, ante el presidente Pedro Castillo, para que esta decisión se tome a la brevedad.