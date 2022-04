Cusco: 2 hermanitas resultaron heridas tras ser atropelladas por vehículo

Dos hermanitas resultaron heridas tras ser atropelladas por un vehículo en el distrito de Saylla, en la provincia de Cusco. Las menores de edad tuvieron que ser evacuadas de manera urgente a una clínica cercana.

Las niñas fueron identificadas con las iniciales A. R. C. C. de 11 años y L. E. C. C. de 9. Ambas presentaban heridas en la cabeza y rostro, incluso una de ellas sufrió la fractura del fémur izquierdo como consecuencia del violento impacto.

Entre tanto, efectivos de la Policía Nacional del Perú que llegaron a la escena, intervinieron a Guido Guzmán Viena de 55 años de edad, quien conducía el vehículo marca Hyundrai con placa de rodaje X3D-934, el cual provocó el accidente de tránsito.