Coronavirus en Perú: Minsa mantiene uso de las mascarillas como medida obligatoria

Luego del anuncio de la Diresa Piura de dejar como “opcional” el uso de la mascarilla en espacios abiertos, el Ministerio de Salud informó que la utilización de esta protección sigue siendo obligatoria. “El Minsa no ha dispuesto ninguna norma que elimine el uso de la mascarilla en espacios abiertos”.

Ayer, Piura, donde la ivermectina sigue siendo recomendada, dio a conocer, a través de la RD nº 0242-2022, que la “recomendación” de emplear de manera opcional la mascarilla en “espacios abiertos con aires libres” será desde este lunes 18.

Sin embargo, el Minsa sostuvo que, teniendo en cuenta las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud (INS) y del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), se evaluará la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios abiertos en ‘’ámbitos geográficos que alcancen coberturas (...) como el 80% de tres dosis’', para lo que se elaborará una norma.

A la fecha, a nivel país el avance es del 50,8% y si se observa por región no hay ninguna que haya alcanzado el 80%.

Sede. Minsa se pronunció anoche: uso de mascarilla continúa. Foto: difusión

Antes de este comunicado, el ministro de Salud, Jorge López, había dicho que ‘’tenemos aún un grupo vulnerable que podría ser infectado y, con ello, volver a tener altos índices de pacientes hospitalizados’', cuando se le consultó sobre el uso obligatorio de las mascarillas.

Ahora bien, más allá de la medida, el exministro Hernando Cevallos cuestionó que la Diresa Piura no haya coordinado su decisión con el Minsa, que es el ente rector. ‘’La salud no puede manejarse con opiniones y decisiones regionales al margen de una decisión central’'.

¿Va en lugares abiertos?

La medida anunciada por Piura ha generado que algunos expertos muestren su posición a favor de discutir el tema.

Cevallos consideró que sí podría recomendarse el ‘’no uso de la mascarilla’', pero solo en espacios abiertos, pues el nivel de contagios en estos lugares es mínimo y porque los indicadores a nivel nacional son bajos.

En esa línea, el epidemiólogo César Cárcamo sostuvo que “no hay evidencia de que (la mascarilla) sirva en espacios abiertos si uno mantiene la distancia”, pero resaltó que se debe tener cuidado en las aglomeraciones, ya que en esos casos, incluso al aire libre, “el riesgo aumenta y el lugar se convierte en un ‘espacio cerrado’”.

En tanto, el jefe de la Diresa Piura, Fernando Agüero, dijo que esta medida tiene en cuenta la situación en la región, que implica encontrarse en riesgo moderado con una disminución en la tasa de positividad respecto a los meses anteriores. No obstante, no explicó por qué no se coordinó la decisión con el Minsa primero.

El dato