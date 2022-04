Monseñor Javier del Río Alba: que no nos gane la codicia

Roberth Orihuela Q.

Después de dos años se volvió a realizar la Eucaristía de Semana Santa en la Catedral de la ciudad con presencia de fieles. Monseñor Javier del Río Alva dirigió la actividad religiosa la noche de ayer. Antes de realizar el lavado de pies a doce seminaristas (futuros sacerdotes) el arzobispo de Arequipa dio su sermón y recomendó a la población no ser como Judas y no dejarse llevar por la codicia,” por entramparnos solo en los negocios para hacer dinero y olvidarnos de Dios”.

Monseñor Del Río Alva recordó que la Eucaristía instituida por Jesús precede a la que el pueblo de Israel realizaba antes, y que fue iniciada por Moisés luego de recibir los Diez Mandamientos de parte de Dios en el monte Sinaí. “Es en ese momento (de la última cena) que Jesús instituye la nueva alianza ofreciendo el pan como su cuerpo y el vino como su sangre. Nos ofrece ser parte de su divinidad. Y nos explica los frutos de su sacrificio, que son la salvación y la vida eterna a su lado”, explicó.

Además, el religioso explicó que en el mundo hay dos tipos de personas, en analogía a lo sucedido en la Eucaristía de la Última Cena. Los primeros son como Judas, que entregó a Jesús por 30 monedas de plata. “Estos son llevados por la codicia, los bienes materiales y quieren un reino construido por sus propias fuerzas, pero paralelo al de Dios. Cuántas veces traicionamos al señor por dinero. Cuántas veces nos entrampamos en los negocios, somos injustos y no sabemos compartir con los más necesitados. No valoramos el domingo ni las fiestas por tener más dinero. Esas personas se autoexcluyen de la salvación de Dios”, indicó Del Río Alva.

Y también existe otro tipo de personas, aquellas con falsa modestia, como Pedro. “Cuánto Jesús se despojó de su naturaleza divina y se puso al nivel de un esclavo para proceder a lavar los pies a sus apóstoles, Pedro no se negó rotundamente. Quizás con un buen sentimiento de amor a Jesús, pero siendo esto una falsa modestia. Cuántas veces nos dejamos llevar por el orgullo y no aceptamos nuestros pecados. No aceptamos el perdón de Dios. En ese momento Jesús nos demostró que el ingreso al reino y al banquete de Dios es gratuito”, explicó.

Enseguida, monseñor procedió a realizar el lavado de pies a doce seminaristas arequipeños. Esta actividad religiosa no se realizaba desde hace dos años debido a las restricciones de la pandemia del Covid-19.

Con la Eucaristía de Semana Santa se cumplió las actividades de ayer, Jueves Santo. La misa se repitió en las demás iglesias de la ciudad. A estos templos también asistieron decenas de católicos, quienes hicieron el tradicional recorrido de estaciones.