Comuneros de Fuerabamba continúan en instalaciones de Las Bambas

Por segundo día, alrededor de 200 comuneros de Fuerabamba, del distrito de Challahuahuacho (Apurímac) permanecen dentro de los terrenos de propiedad la empresa MMG Las Bambas. Instalaron sus carpas a 200 metros de los yacimientos.

Los comuneros reclaman por un supuesto incumplimiento económico por sus tierras a la minera. Indicaron que recuperarán los terrenos vendidos en el 2014 si Las Bambas no responde a sus requerimientos.

El sub prefecto de Challahuahuacho, Edilberto Pinares, mencionó que no se registraron enfrentamientos y que la minera no procedió al retiro de la invasión. “ Ayer se firmó un acta donde se acordó que no habrá enfrentamientos. Los comuneros permanecerán ahí hasta que se instale la mesa de diálogo”, comentó.

A través de un oficio, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) invitó a una reunión para el 20 de abril, pero los comuneros decidieron continuar con la medida hasta el encuentro. Exigen la presencia del vicepresidente de Asuntos Corporativos de Las Bambas, Carlos Castro.