Semana Santa: suspenden paso en Carretera Central debido a accidente

Desde la madrugada de este jueves 14 de abril, la venta de pasajes y las salidas de buses con destino a las ciudades del centro del país, como Huancayo, se han suspendido en el terminal de Yerbateros.

Esto debido a que en San Jerónimo de Surco, la carretera central ha quedado bloqueada por un despiste de un tráiler, en el Km 50, y el desperfecto mecánico de un bus en el km 60, en el sector Carachacra.

Esto ha provocado que varias personas que deseaban viajar se han quedado varadas en el terrapuerto. “Lo único que nos han dicho es que no hay carros, porque no hay pase y que no hay salida hasta posiblemente hasta la noche”, comentó una pasajera Latina.

La concesionaria de la carretera está trabajando para liberar el pase vehícular. No obstante, según reportes, muchas personas también se han quedado varadas en la zona de Ticlio y están sufriendo el mal de altura (soroche) .

Por su parte, el coronel Ghino Mlaspina, jefe de la División de Protección de Carreteras, aseguró que el trabajo del personal para liberar la carretera ha sido permanente. “El despiste del camión, por exceso de velocidad, ocasionó el bloqueo de ambas vías, pero ya hemos logrado liberar un sentido de la carretera central” .

“Llamamos a los conductores y pasajeros a tener paciencia, y recomendamos tomar rutas alternas”, agregó el efectivo policial, quien también informó el accidente de otro camión que cayó al río. “Hemos logrado rescatar a todas las víctimas y derivarlas al hospital de Matucana (Huarochiri)”.