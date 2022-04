Pasajeros varados exigen que se reanuden vuelos tras levantamiento de paro de controladores aéreos

Con información de Gianella Aguirre/URPI-LR

Las vacaciones de Julián Quispe y los seis integrantes de su familia se han visto perjudicadas tras el paro de controladores aéreos en ciudades como Cusco, su vuelo que tenía previsto despegar al mediodía, hasta el momento no tiene hora de re programación.

“He comprado un tour en Cuzco para mi familia esta Semana Santa. Sin embargo, nadie me da respuesta tras el paro de controladores. ¿Quién me va a devolver el tiempo de calidad que quería darle a mis hijos?”, sentenció.

PUEDES VER: Anuncian que paro de controladores de tránsito aéreo de Corpac queda suspendido

Hace 13 días, los controladores aéreos de la empresa Corpac habían anunciado una huelga que comprendería ciudades como Tacna, Ayacucho, Cusco, Juliaca y Trujillo, esto tras el incumplimiento de la empresa en los derechos laborales de sus trabajadores.

Tras horas de diálogo entre el Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (SUCTA PERÚ), Corpac S.A. y el Ministerio de Trabajo, se decidió levantar la medida y reanudar actividades. Sin embargo, la realidad en el Aeropuerto Jorge Chávez seguía siendo de incertidumbre.

“He llegado a sobrevolar la ciudad de mi destino que es Cusco, pero la torre de control indicó que no podíamos aterrizar. El avión tuvo que retornar a Lima y hasta ahora no tengo ninguna solución. Por mi cuenta he tenido que reprogramar mi itinerario con los proveedores para que cambien mi alojamiento y todo lo demás, no tengo idea a que hora vuelva a abordar. Espero que sea hoy porque ya el lunes todos volvemos a trabajar”, relató Cristopher Chiu.

Durante el tiempo que duró el paro en los distintos destinos, los pasajeros se mostraron indignados con la falta de información por parte del personal que labora en el aeropuerto. Tras rebalsar ambas puertas de embarque, la Policía tuvo que tomar el control. El panorama en el interior del recinto también se tornaba paralizado.