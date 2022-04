Padre de familia pide apoyo para trasladar a su hija recién nacida a Lima y que la operen

Miguel Acuña, un joven trabajador y padre de familia, pide apoyo al Ministerio de Salud (Minsa) para trasladar a su hija de tan solo 4 días de nacida desde el Hospital Regional de Tumbes hacia Lima con el fin de que pueda ser intervenida quirúrgicamente y luego continúe con su tratamiento en su tierra natal.

“Mi hija tiene 4 días de nacida, a ella le detectaron trisomía 18, es un trastorno un poco más alto que el síndrome de Down, la expectativa de vida en estos pacientes es menor, pero en el caso de mi hija los médicos se han sorprendido, tiene sus pulmones y corazón funcionando bien, por ello su expectativa de vida es mayor. Solo tienen que operarla del esófago, pues como nació prematura. Esa parte del organismo no se desarrolló completa y no se puede alimentar adecuadamente”, dijo.

Asimismo, precisó que la pediatra de la menor ya ha intentado contactarse con diferentes nosocomios en la capital y todos han rechazado la solicitud de una cama para una intervención oportuna.

“Ya hemos enviado distintos correos a diversos hospitales y ninguno nos puede recibir. Nos dicen que no hay camas hospitalarias, que no cuentan con los implementos adecuados para la operación. Pido por favor me ayuden, mi hijita puede tener una buena calidad de vida”, recalcó.

Finalmente, Miguel Acuña instó a las autoridades a apoyarlo para que su hija pueda superar su estado y llevar un tratamiento adecuado, pues pese a que padece de trisomía 18, la menor ha demostrado ser una luchadora y aferrarse a la vida.