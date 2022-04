Ministro de Transportes sobre huelga de controladores aéreos: “Corpac es la responsable de todo”

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante, se refirió a la huelga de controladores aéreos, que afectó a cientos de pasajeros de vuelos nacionales e internacionales.

Indicó que ayer, hasta el filo de la medianoche, el directorio de Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) mantuvo un diálogo con los representantes del Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (Sucta Perú), pero en ese ínterin hubo desacuerdos y se vino la paralización .

Asimismo, dijo que ayer, miércoles 13 de abril, Corpac informó al MTC que el servicio funcionaba con normalidad. “La magnitud de interrupción de servicio se ha visto hoy”, señaló Bustamante.

En otro momento, aseguró que recién este jueves 14 de abril en la mañana se enteró de paralización.

“¿Hay una resolución, se informó a destiempo de un paro en su sector?”, fue consultado por la prensa. “No sé si a destiempo, pero Corpac es la responsable de todo”, manifestó el alto funcionario de Estado.

“Las coordinaciones existen, el asunto es que la administración pública tiene mecanismos internos y como hemos estado por el tema de la huelga de transportes en constantes reuniones yo no he podido revisar el despacho, recién ahora me estoy dirigiendo al ministerio”, añadió al ser interrogado sobre la coordinación con el sector Transportes.

Levantan paro de controladores aéreos

Al promediar las 11.00 a. m., el directorio de Corpac anunció que se daría el levantamiento de la protesta de los trabajadores, por lo que se emitió un pronunciamiento oficial.

Al pasar las horas, los pasajeros aún se encontraban tratando de reprogramar sus vuelos nacionales e internacionales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Sucta Perú acordó suspender el paro de controladores aéreos. Foto: captura/Corpac

¿Por qué el sindicato estuvo en huelga?

Sucta manifestó que entrarían en huelga hasta este sábado 16 de abril, en plenos viajes de Semana Santa. Según dijo Victor Zavaleta, secretario general del gremio, buscaban solucionar los problemas de la falta de personal y el horario de trabajo, que en ocasiones puede llegar a ser 24 horas, de acuerdo a su versión.

“Nosotros tenemos varios derechos laborales postergados por incumplimiento de funcionarios de Corpac. Nosotros tenemos que hacer las huelgas durante estas fechas porque hemos sido unos trabajadores silenciosos durante toda la pandemia. Hemos mantenido el tránsito aéreo nacional cuando el tránsito terrestre estaba restringido”, detalló en diálogo con Canal N.