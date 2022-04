Especialista del IGP: Nosotros podríamos ver erupcionar al volcán Misti

Luisa Macedo recorrió la zona donde 30 pueblos fueron sepultados por la erupción del Huaynaputina, en la provincia Omate, Moquegua. El 19 de febrero de 1600, el volcán emitió, con ensordecedores estallidos, grandes cantidades de ceniza, que cubrieron el planeta. “En la ciudad de Arequipa no se vio la luz del sol durante diez días”, describe. Para trasladar su investigación a la ciudadanía, la geóloga escribió el cuento “Huaynaputina. El día que despertó el volcán”. El texto está ilustrado por Sheyla Zapana y será presentado el 16 de abril a las 16.00 horas en la Biblioteca Mario Vargas Llosa.

¿Cuánto tardó escribir el cuento?

Cinco años. Encontré que la erupción no fue una de las más grandes del Perú, sino del mundo. Incluso mayor que el Anak Krakatoa (Islandia). No solo oscureció la ciudad de Arequipa y pueblos aledaños, también generó lahares y tsunamis. Los productos calientes del volcán bajaron por el río Tambo afectando el océano. La erupción se sintió hasta en Lima. El virrey Toledo pensó que eran cañonazos de corsarios en el Callao.

¿El libro qué contiene?

Hemos creado una historia. A través de niña Urpi (paloma) narro cómo las poblaciones padecieron el impacto de la erupción, cómo huyen a Arequipa para salvarse. Sin embargo cerca 1.500 personas siguen sepultadas. Por eso le dicen a la tragedia la “Pompeya peruana”. Narro cómo era el pueblo, sus vida, lo que producían. Su vino era tan valorado que lo enviaban al rey de España.

¿Por qué eligió estudiar el Huaynaputina?

Había estudiado el Misti y otros volcanes. Cuando me tocó el Huaynaputina veo que el impacto es mayor de lo que imaginamos. Entonces quisimos difundir la información sin que sea técnico-científica. Decidimos hacer un cuento y me uní con los historiadores moqueguanos Roy Navarro y Pedro Peralta . Todos los datos son ciertos. No hay invención, salvo la historia y personajes. Todo lo demás es real.

¿Cuál es la situación del volcán ahora?

Actualmente se le considera un volcán activo, pero no en fase eruptiva. En la época de verano, tenemos lahares. Recuerde que en 2017 hubo un huaico en Uchumayo y se pensó que lo produjo el relave, pero eran las cenizas del Huaynaputina las que formaron dunas y que se generen esos lahares. Después de 400 años seguimos teniendo problemas por este volcán.

¿Podría repetirse una erupción similar?

Claro. Cuando estas erupciones son de gran magnitud, la erupción no es pronta. Podrían pasar quinientos, mil o dos mil años. Sin embargo el volcán Misti hizo una erupción similar de menor magnitud hace 2050 años. El periodo de ocurrencia del Misti es de 500 años de menor a moderada erupción. La última fue en 1492. La de gran magnitud se da entre 2 mil y 5 mil años.

¿Podríamos ver erupcionar al Misti?

Que tengamos una erupción del Misti, creo que sí. Podríamos verla, pero cuando, no sabemos.

¿Se refiere a los que estamos ahora vivos?

Pienso que sí. Es por ello que debemos trabajar en prevención y agarrar conciencia para saber qué hacer y no habitar en zonas de alto peligro volcánico. Especialmente quebradas donde descienden sus productos. Estamos trabajando en planes de evacuación. Culminamos uno con la Municipalidad de Mariano Melgar que los aplicaremos este año con un simulacro. También hacemos otros planes con Cayma y Alto Selva Alegre

¿Cuánta población esta en riesgo por estar cerca al Misti?

Aproximadamente 200 mil personas que están en alto y moderado peligro. Ellos son los que debemos evacuar primero.