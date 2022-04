Cuajone: trabajadores mineros de Southern dan ultimátum a comunidad en Moquegua

La Presidencia del Consejo de Ministros anunció con gran triunfalismo los resultados de la reunión del martes con la comunidad campesina de Tumilaca-Pocata-Coscore-Tala y Southern Perú. Lo real es que la solución no ha llegado al campamento de Cuajone, habitado por cinco mil trabajadores. Estos siguen sin agua. La comunidad anuncia que no la restablecerá mientras no se instale la mesa de diálogo.

Hace 60 días, dicha comunidad tiene tomada la presa de Viña Blanca, que abastece de agua al campamento.

Los sindicatos de trabajadores de la compañía minera emitieron ayer un duro pronunciamiento contra el gobierno y lanzaron un ultimátum a la comunidad: si en 24 hrs no restablecen la dotación de agua se desplazarán hasta el reservorio para tomarlo por la fuerza, anuncian.

Viña Blanca está bloqueada cerca de dos meses por la comunidad, que reclama una serie de derechos por uso de tierras a Southern (dueña de Cuajone). “Señores del gobierno, si nuestros derechos básicos no nos son restituidos dentro de las 24 horas, las masas trabajadoras y sus familias nos movilizaremos a la represa de Viña Blanca para liberar el agua con nuestras propias manos. La furia que todos sentimos, ya no la podemos controlar”, señala parte del comunicado.

El dirigente del sindicato Elizalde Zeballos, refirió que el comunicado es un llamado de atención al gobierno y expresa el sentir de los trabajadores. Indicó que los representantes sindicales están en Lima agotando el diálogo, pero que los trabajadores “ya no pueden aguantar más”. No descartó que hoy se cumpla la advertencia.

El congresista de Moquegua Jorge Coayla, informó que ayer se reunió en la Comisión de Energía y Minas con el presidente de Southern Óscar González Rocha e integrantes del sindicato. Ve improbable que los mineros tomen el camino de la fuerza. “No creo que vayan a hacer eso si hay de por medio un preacuerdo (...) ayer lo dijeron más como una advertencia”.

Piden levantar denuncias

El párrafo final del acuerdo del martes, señala que las partes depondrán sus medidas de fuerza una vez que se apruebe el contenido (borrador) de la resolución de instalación de mesa de diálogo. Añade que la minera debe presentar los cargos de desistimiento de las acciones legales contra los miembros de la comunidad.

El dirigente de Tumilaca-Pocata-Coscore-Tala, Iván Mendoza, dijo que la comunidad solo desbloqueará Viña Blanca cuando Southern desista de las medidas judiciales. Otra condición es la instalación de la mesa de diálogo. Sobre el ultimátum del sindicato, dijo no tomarle importancia e informó que un hábeas corpus de Southern fue declarado infundado.

Aunque los comuneros piden el retiro de las denuncias a la minera, se sabe que la Fiscalía seguirá de oficio las investigaciones por posible usurpación y entorpecimiento al funcionamiento de vías. Al respecto, Coayla dijo que “la empresa se comprometió (a retirar las denuncias) y no hay más”.