Chavimochic: destrabe de obras de III Etapa cada vez más cerca

Con información de Yolanda Goicochea de URPI-LR

Ante la pronta lectura del fallo arbitral existente (26 de abril 2022), que se dio tras la paralización de las obras de la III Etapa de Chavimochic, el Gobierno trabaja en un decreto de urgencia que permita destrabar las obras y se busque con la concesionaria aplazar dicho fallo. Esta medida ha generado optimismo en los representantes del PECH en La Libertad, quienes mantienen reunión permanente con el Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri), que buscan alternativas para reanudar las labores de construcción de la presa Palo Redondo.

“Estos dos meses han sido de reuniones permanente con el Midagri para lograr el destrabe de las obras en corto plazo, se ha avanzado en gestiones y trámite documentario. La intervención del Ejecutivo que viene elaborando este decreto de urgencia respalda todo el trabajo que se viene realizando, sobre todo porque la lectura del fallo está muy cerca y se busca junto a la concesionaria aplazar la lectura del arbitraje”, indicó a URPI de La República, Edilberto Ñique, gerente del PECH.

“ Nosotros estábamos preocupados por la opinión vertida por la procuradora, que contradice con lo que ha sido ordenada por el presidente y lo que debe ejecutar la alta dirección del Ministerio de Agricultura, una opinión contraria a la voluntad política, en base a subjetividades, sin dar crédito a lo actuado por los profesionales y técnicos que están trabajando en favor de encaminar el reinicio de obras ”, agregó el titular de Chavimochic.

Edilberto Ñique indicó que viene trabajando en las diversas estrategias posibles para que se pueda encontrar alternativas de salida a esta paralización de las obras que llevan más de cinco años y que no permite aprovechar los grandes beneficios directos e indirectos que tendría este megaproyecto.

“De nuestra parte estamos buscando opciones alternativas para destrabar estas obras, no se puede dar el lujo de tener paralizadas más tiempo estas obras que va generar 150.000 puestos de trabajos permanentes y otros 150.000 de manera indirecta, que ayudará a dinamizar la economía no solo de La Libertad , sino del país. Justo este decreto va ayudar a tomar decisiones a favor, sin violentar la norma y dará todo un marco legal que permita ir dando soluciones, sobre todo porque estamos a que el laudo arbitral salga el próximo 26 de abril si es que no se llega a un consenso”, expresó Ñique.

Millonarias pérdidas

La paralización de las obras de la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECH) en La Libertad, cuya presa Palo Redondo se encuentra en el 70% de construcción, lleva largos cinco años sin una solución que se avizore, lo que ocasiona que el Estado tenga una pérdida por la no exportación de productos de 1.500 millones de dólares, y sumado a otros conceptos supera los 2.000 millones de dólares anuales.

La III Etapa de Chavimochic incorporará 30.000 héctareas de tierras nuevas. Foto: La República

Este megaproyecto se encuentra paralizado desde el 9 de diciembre de 2016 hasta la fecha, y no tiene que ver, puntualmente, con hallazgos de corrupción de Odebrecht. El problema es que nadie se quiere sentar a negociar tras dilucidar en arbitraje, luego de que no cumplieran parte de los acuerdos firmados en el contrato.

Todo se remonta al año 2016, cuando se entabló una controversia sobre la liberación de “interferencias”, donde Odebrecht aducía que le competía a Chavimochic esta liberación; sin embargo, el Gobierno Regional de La Libertad (GORE), en salvaguarda de los intereses del Estado, y no estando expresamente ello regulado en el contrato de concesión, no aceptó a su costo liberar estas “interferencias”.