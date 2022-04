Arequipa: suplantan identidad de médico y sacan préstamo de S/ 19.000 en Banco Ripley

Otra denuncia de una suplantación de identidad se conoció el último martes en Arequipa. Se trata del médico Cesar Carpio Luna, quien de manera pública señaló que un sujeto se hizo pasar por él y sacó un préstamo de S/ 19.000 en el Banco Ripley en Lima.

Mediante un medio radial, Carpio dijo que estaba preocupado por lo ocurrido y ya había realizado el reclamo. Hasta el momento no le daban una solución.

“Yo el 31 de marzo estaba trabajando en la clínica Auna en Arequipa, cuando me llegó un mensaje donde se indicaba que se había realizado un desembolso de S/ 19.000. Como desconocía el movimiento, me puse en contacto con el banco y me dijeron que de manera presencial yo retiré el dinero en Jirón La unión en Lima. Cuando le dije que era imposible y me encontraba en Arequipa, me dijeron que haga la queja y eso hice”, acotó.

Todo apunta a que este préstamo fue realizado con una copia de su DNI y hasta con una firma diferente , sin que el banco pueda verificar la veracidad.

Ante ello, el médico mostró su indignación al figurar con la deuda. “Esto me causa preocupación y hasta me pueden reportar como deudor en Infocorp”, dijo.