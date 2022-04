Telesup podrá solicitar su reapertura por un año más

Un total de 17 universidades con licenciamiento denegado, que registran más de 3.000 estudiantes en sus últimos ciclos, podrán solicitar un año más de plazo para su cese de actividades y cierre. Si lo consiguen, en dicho periodo tendrán la posibilidad de continuar con el dictado de las clases, la entrega de grados y títulos, pero no convocar a procesos de admisión ni aceptar a nuevos alumnos.

Esto se da luego de que la Sunedu anunciara ayer que se les otorgará una nueva oportunidad de acogerse a una ampliación, por un año más, para que puedan continuar o retomar sus actividades académicas.

Hay que recordar que cuando una institución no lograba su licenciamiento, tenían dos años para dejar de brindar el servicio. No obstante, el 2020, la Sunedu decidió dar hasta tres años adicionales a aquellas que lo solicitaran, como fue el caso de Alas Peruanas, Sergio Bernales o la Particular de Chiclayo.

PUEDES VER: Alas Peruanas inició proceso para pagar a sus extrabajadores

Pero 17 no lo hicieron. Y su plazo de cese venció el 2021 o está por hacerlo. Entre ellas están la Telesup, cuyo fundador es el parlamentario José Luna Gálvez; la Simón Bolívar, la Autónoma del Sur y Las Américas.

Estas instituciones ahora podrían solicitar un año adicional y, si reciben el visto bueno de Sunedu, reabrir el servicio, como ocurriría con la Telesup, cuyo plazo venció en octubre.

“Al inicio, Telesup no cumplió con obligaciones en el proceso de cese, por eso cuando solicitó la ampliación por tres años, no se le otorgó. Pero ahora sí puede acogerse porque, a la fecha, ya ha cumplido con sus obligaciones y remitido toda la información”, detalló Ivette Agreda, vocera de la Sunedu.

Agregó que aquellas con el plazo vencido tienen 45 días para hacer la solicitud. Tras ello, se evaluará si cumplen con exigencias y si procede. La respuesta se dará en un mes. “Estarán sometidas a un régimen de supervisión posterior”.

De esta forma, dice la entidad, más de 3.000 alumnos que estén cursando los últimos ciclos podrán concluir sus estudios. También beneficiaría a 3.400 jóvenes de universidades licenciadas que han optado por el cierre voluntario de programas académicos.

Claves

Las universidades denegadas pueden presentarse para ser evaluadas en un nuevo proceso de licenciamiento.

Colectivos entregaron más de 15.000 firmas recolectadas por Change.org en defensa de la reforma universitaria.