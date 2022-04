Migraciones: personas se amanecen y realizan largas colas en la sede Breña

Nuevamente, decenas de ciudadanos realizaron largas colas desde tempranas horas y, en otros casos, desde un día antes. En los exteriores de la sede de Breña se observó a una gran cantidad de adultos mayores, jóvenes y hasta madres con sus pequeños hijos.

Muchos acudieron para obtener este pasaporte porque viajarán el Jueves y Viernes Santo al ser un feriado largo. En imágenes difundidas por TV Perú se mostró que algunos usan frazadas y abrigos por el frío en horas de la mañana.

Otros optaron por usar bancos de plásticos mientras que algunos ciudadanos se quedaron durmiendo en la vereda con la finalidad de ser primeros en la fila.

“He pasado la noche acá, desde las 8 de la noche del martes. Ayer (12 de abril) hice mi cola y no me pudieron atender por el tema de las horas, tenía que ser 48 horas antes del vuelo, y así como yo hay varias personas ahora que han tenido que regresar y pasar la noche nuevamente acá. Mi vuelo es el jueves a las 11 de la noche, dentro de las 48 horas, ya no tendría que haber ningún inconveniente”, indicó una persona.

Denuncian venta de colas

Algunas personas denunciaron que existe una venta de colas por un monto de 50 soles. En esa línea, una ciudadana señaló que “un hombre se metió a la cola y no le dijeron nada”.

“Ni los policías ni los vigilantes. Les estamos diciendo que cuiden que no se metan y no hacen nada”, indicó. Por último, Migraciones reiteró que atenderán durante el Jueves y Viernes Santo ante la alta demanda.