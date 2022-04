La Libertad: moradores de Alto Trujillo realizaron marcha exigiendo agua y alcantarillado

Información de Yolanda Goicochea de URPI-LR

Con una marcha que han denominado “Baldes vacíos”, ciudadanos de Alto Trujillo, en la provincia de Trujillo, piden abastecimiento de agua a las autoridades regionales y nacionales, además de que culminen las gestiones y sea declarado distrito. Las protestas se realizaron en la plaza de Armas del centro poblado.

Los manifestantes señalaron que tienen que pagar a privados para poder tener agua destinada a su consumo y que, además, exigen al Gobierno nacional y regional que puedan hacer el saneamiento de los servicios básicos.

“ Que se acuerden del Alto Trujillo, que nos regalen una cisterna diaria a los barrios. Nosotros tenemos que comprar tres latas de agua por un sol y la plata ya no alcanza por todo lo que venimos pasando con la pandemia; nos prohíben tantas cosas en los trabajos, de dónde vamos a sacar el dinero. Queremos el saneamiento de agua y alcantarillado y para eso se necesita que se declare distrito nuestra zona. Las gestiones no tienen acciones concretas por parte de las autoridades”, señaló a URPI de La República, una madre de familia que se encontraba en la protesta.

Este reclamo evidencia la escasez del líquido elemento que afecta a más del 70% de las familias de Alto Trujillo, la mayor cantidad de agua que recibe Alto Trujillo no es apta para el consumo humano y que solo el 25% de la población cuenta con redes de alcantarillado, pero la presión de agua es muy baja.

“ Además, el 45% de las viviendas no cuenta con agua y menos con las redes de alcantarillado. El Gobierno central no puede ser insensible a la vida, es imposible no tener el servicio de agua . Cuando se solucione el PECh, vamos a tener agua y fuentes de trabajo, así vamos a tener mejores condiciones de vida”, declaró a la prensa Nover Cruz, alcalde de Alto Trujillo.

Moradores exigen que se realice el saneamiento de agua y alcantarillado. Foto: Yolanda Goicochea /URPI-LR

Durante esta protesta, los ciudadanos también exigían que se destraben las obras de Chavimochic, porque sienten que va a ayudar a que se pueda abastecer con agua todas las zonas.